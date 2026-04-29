シント＝トロイデンは主力が大量に退団か

ベルギー1部シント＝トロイデンが、来季に向けて主力の大量離脱という危機に直面している。

今季快進撃を続け、周囲を驚かせ続けている「カナリーズ」だが、その躍進ゆえに所属選手の去就が大きな注目を集めている。ベルギーメディア「Sporza」が、元ベルギー代表のレジェンドらの見解を伝えている。

番組内で分析を行ったフランキー・ファン・デル・エルスト氏は、来季の展望について「来年、同じチームと監督がそこに留まるとは思わない。だが、クラブの上層部はそれを気にしていないようだ。彼らは独自の道を歩み、無茶なことはせず、主に財務面を注視している」と指摘。今季の躍進を支えた現体制が維持される可能性は低いとの見解を示した。

さらに、ギル・ムビエ＝ベヤ氏は、主力選手の流出について具体的な名前を挙げて警告している。「後藤啓介、伊藤涼太郎、山本理仁は間違いなく失うことになるだろう。おそらくセバウィもだ。非常に多くの選手がまだ若く、多くのチームのリストに載っている」と語り、日本人選手を含む若手有望株たちが、他クラブの引き抜き対象になっている現状を明かした。

一方で、ファン・デル・エルスト氏はクラブの運営体制には信頼を寄せている。「今年と同じシーズンを繰り返すことはないだろう。だが、このクラブは本当にうまく運営されているため、競争力のあるチームがピッチに立つと確信している」と言及。主力流出は避けられないものの、健全な経営によって一定のレベルは維持されると予想している。

また、同氏はDFロバ・ヴァンウェセメールの活躍にも触れ、「彼は本当に良いプレーをしている。ボール扱いが上手く、スタミナもある。守備面でも安定しており、おかしなことはしない。もっと注目されてもいい、本当に素晴らしい選手だ」と称賛。主力の去就が不透明ななか、新たな戦力の台頭に期待を寄せるコメントを残していた。（FOOTBALL ZONE編集部）