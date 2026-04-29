イラン戦争が2カ月を超えようとしているが、ホルムズ海峡やイランの核など核心的な争点をめぐる双方の溝を埋めることができず、長期膠着状態が続くとの懸念が高まっている。

28日（現地時間）、オンラインメディアのアクシオス（Axios）によると、ドナルド・トランプ大統領の側近は11月の中間選挙を控え、「戦争も合意もない状態」が長期化する可能性に関連し、「このような膠着はトランプ大統領にとって政治的・経済的に最悪の状況」と述べた。

現在のような膠着状態が続く場合、米国は中東に大規模な兵力を長期駐屯させなければならず、イランのホルムズ海峡封鎖に対抗した逆封鎖措置も継続する可能性が高い。

トランプ大統領と対話を交わした補佐官5人によると、トランプ大統領は追加の軍事攻撃を敢行するか、あるいは対イラン「最大圧力」制裁の効果を見守るかを天秤にかけているという。

トランプ大統領は最近、ある補佐官に「イラン指導部に通じるのは爆弾だけだ」と語ったとされる。該当の補佐官は「トランプ大統領は武力を使いたいとは思っていないが、退くこともないだろう」と述べた。

アクシオスによると、トランプ大統領は特にリンゼー・グラム上院議員（共和・サウスカロライナ州）やジャック・キーン元陸軍大将、ワシントン・ポストの評論家マーク・ティーセン氏ら政権外の強硬派とも接触し、意見を聞いている。彼らは現在の膠着状態を打開するため、一定水準の軍事行動を検討すべきだと助言しているという。

グラム氏は前日、X（旧ツイッター）でトランプ大統領に対し、「国家と世界の利益のために確固たる立場を堅持せよ。問題はイラン政権とその行動であり、トランプ大統領ではない」とし、イランの最近の提案を拒否するよう促した。トランプ大統領は23日、自身のSNSにイラン内の強硬派に対する粛清が必要だという趣旨のティーセン氏のコラムを引用した後、「本当に正しい言葉だ」と書き込んだ。

トランプ大統領は同時に、前日に国家安全保障チームの会議を開き、イランが提案した「中間合意」についても検討した。イランが提案した交渉案は、ホルムズ海峡を再開放する代わりに、核プログラムなど複雑な争点は後続交渉に先送りする案を骨子とする。

ただし情報筋は、トランプ大統領がこれまで核問題をすべての合意の核心条件として掲げてきただけに、核交渉を事実上後回しにする内容の提案を受け入れる可能性は高くないとの見方を示している。

実際、トランプ大統領はこの日午前、SNSに「イランがたった今、彼らが『崩壊状態』（State of Collapse）にあると我々に知らせてきた」とし、「彼らは指導部の状況解決を試みながら、我々が可能な限り早くホルムズ海峡を開放することを望んでいる」と主張した。該当の立場を伝えた主体については別途言及しなかった。この内容の事実関係とは無関係に、イランに最大の圧力を加えて交渉で有利な立場を確保しようとする意図と解釈される。

アクシオスは、トランプ政府と同盟国が制裁を通じてイランが莫大な経済的打撃を受けると見ているが、一部のアナリストはこうした措置がイランの譲歩を引き出すのに効果的ではないという見解を提起していると伝えた。

実際、イランも戦争に備え、米国の圧力に正面から対応するという立場を明らかにしている。

イラン軍の報道官はこの日、自国の国営放送に出演し、「戦争が終わったとは思わない」とし、「我々は標的リストを新たに設定した」と述べた。続いて「敵が祖国を再び侵略してくるなら、イランとイラン軍は新しい武器と方法で新しい戦場で立ち向かうだろう」とし、「戦争が止まり、戦場に停戦と沈黙が流れた日の後も、戦時のような慎重さで訓練を継続し、目標を更新した」と強調した。