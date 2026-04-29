“インスタグラビアが大バズり”似鳥沙也加、仕上がったBODY披露 『SPA!』表紙＆巻頭グラビアに登場
「＃インスタグラビア」が大バズリしたで似鳥沙也加が、28日発売の『週刊SPA!』5月5・12日合併特大号の表紙と巻頭グラビアに登場した。SNSで大きな話題を呼び、グラビア界を席巻してきた存在が、仕上がったボディを披露している。
【別カット】振り向き美尻を披露した似鳥沙也加
本号では「表紙の人＆欲望凝縮フォトブック」として、似鳥の魅力を凝縮。テーマは「スウェットと欲望のあいだ」で、心地よいジャージやスウェットに身を包みながらも、その隙間からのぞくボディラインが印象的なカットが並ぶ。リラックス感とフェティッシュな要素が共存する構成で、これまでエッジの利いたグラビアを発信してきた似鳥ならではの世界観が表現されている。
また同号では、「美女地図〜私が主人公〜」に池本しおり、「グラビアン魂」に谷碧、「このあと、どうする？」に鈴木優香が登場するなど、多彩なラインアップがそろう。
似鳥は1993年生まれ、福岡県出身。「#インスタグラビア」というハッシュタグを生み出し、SNSを中心に人気を拡大。近年はデジタル写真集『ふれあ、』『ふりる。』などを発表し、活動の幅を広げている。
【別カット】振り向き美尻を披露した似鳥沙也加
本号では「表紙の人＆欲望凝縮フォトブック」として、似鳥の魅力を凝縮。テーマは「スウェットと欲望のあいだ」で、心地よいジャージやスウェットに身を包みながらも、その隙間からのぞくボディラインが印象的なカットが並ぶ。リラックス感とフェティッシュな要素が共存する構成で、これまでエッジの利いたグラビアを発信してきた似鳥ならではの世界観が表現されている。
また同号では、「美女地図〜私が主人公〜」に池本しおり、「グラビアン魂」に谷碧、「このあと、どうする？」に鈴木優香が登場するなど、多彩なラインアップがそろう。
似鳥は1993年生まれ、福岡県出身。「#インスタグラビア」というハッシュタグを生み出し、SNSを中心に人気を拡大。近年はデジタル写真集『ふれあ、』『ふりる。』などを発表し、活動の幅を広げている。