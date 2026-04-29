「JRの駅なのにJRの車両が来ない」状態が終焉

JR西日本は、2026年6月27日から山陽本線の山口エリアに導入する新型車両227系500番台「Kizashi（キザシ）」の運行を開始します。これにより、現在は国鉄型車両しか発着しない下関駅に、新しい車両が定期列車として乗り入れるようになります。

【画像】ピカピカ！これが新型車両「キザシ」の車内です

下関駅には現在、山陽本線の115系、JR九州の415系1500番台、山陰本線のキハ47形が発着します。また朝夕のみ、宇部線などで使用される105系も山陽本線に乗り入れ、下関駅に姿を見せます。不定期で運行される豪華列車「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」など極一部の例外を除き、下関駅でJR世代の車両を見ることはできません。

「Kizashi」は、岡山エリアなどで活躍する227系「Urara（うらら）」をベースに開発され、シルバーの車体に黒と金のラインが特徴です。今年度、24両（3両編成×6本、2両編成×3本）が導入予定。山口エリアの新型車両は実に約45年ぶりです。今回の導入分では115系全数の置き換えには至らず、国鉄型車両が一気に姿を消すわけではありません。

なお、下関駅に発着する国鉄型をめぐっては、415系1500番台も近い将来、後継車両への置き換えが見込まれます。JR九州は、JR東日本からE501系交直流電車を中古車両として譲受し、再整備を進めています。

下関から関門トンネルにかけては直流区間ですが、九州側の門司（北九州市）の構内から交流区間になっており、交直両用電車が使われています。交直両用電車が必要になる区間は、JR九州内でこの区間のみです。そのため、JR東日本から譲受したE501系が415系1500番台の後継車両となることが有力視されています。