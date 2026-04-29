「空気がきれいになったせいで、紫外線が増えた」…皮肉な真実と、私たちが知るべき”本当の紫外線リスク”を気象予報士が徹底解説【美容から健康管理として考える時代へ】

紫外線が気になる季節になってきた。紫外線対策というと、いまも「日焼け」や「シミ」を防ぐ美容の話として受け取られがちである。だが、本来は健康管理の問題でもある。しかも近年は、地上に届く紫外線そのものが強まりつつある。意外なのは、その背景の一つに大気汚染の改善があることだ。オゾン層は回復傾向にあるのに、なぜ紫外線は油断できないのか。どこで特に注意が必要で、私たちはどう備えるべきなのか。他国の対策も手がかりに考えてみたい。

紫外線対策は美容ではなく健康管理

紫外線は太陽光の一部で、浴びすぎれば日焼けやシミだけでなく、長い目で見れば皮膚がんや白内障などのリスクにもつながる。にもかかわらず、日本ではなお、紫外線対策が美容の話として受け取られる場面も少なくない。

だが、本来は健康管理の問題である。環境省も、紫外線による健康影響として、日焼けや角膜炎、免疫機能低下、光老化、皮膚がん、白内障などを挙げている。紫外線対策を見た目のためだけのものと考えるべきではない。

実は近年、紫外線は強まりつつある

そんな健康被害をもたらす紫外線が、近年強まりつつある。気象庁がつくばで行っている観測では、皮膚に赤い日焼けを生じさせる「紅斑紫外線」の年積算値は、1990年の観測開始以降増加している。筆者が1990〜1999年の10年平均と2016〜2025年の10年平均を比べたところ、最近10年のほうが約12％多かった。日最大UVインデックスが8以上となる「非常に強い」日の年積算日数も、1990年以降、10年あたり13日増えている。

しかも、その背景の一つとして考えられているのが大気汚染の改善である。太陽から届く紫外線は、成層圏オゾンや雲、大気中の浮遊微粒子であるエーロゾルによって吸収・散乱されながら地表に届く。気象庁は、つくばで紫外線量が増加傾向を示す理由として、エーロゾルが減少したことの影響を挙げている。

（紫外線量の変化 出典：気象庁）

加えて、雲量の減少も一因と考えられている。UNEPの2022年評価報告でも、汚染の強い地域では、大気汚染対策が進むことで、紫外線が汚染の少ない大気で本来生じる強さに近づく方向で増えうるとされている。

オゾン層が回復傾向でも油断できない

ここで疑問に思う人もいるだろう。学校では、オゾン層破壊で紫外線が増えると習ったはずなのに、なぜ今も油断できないのか、という点である。実際、オゾン層そのものはフロン規制などの効果で回復傾向にある。

気象庁によると、つくばのオゾン全量は1980年代を中心に1990年代初めまで減少した後、2000年代前半にかけて緩やかな増加傾向がみられた。最近5年間（2021〜2025年）の累年平均値は、オゾン層破壊が顕著になる前の1970〜1980年の累年平均値と同程度となっている。

（オゾン全量の変化 出典：気象庁）

ただ、近年は年々変動があり、有意な長期変化傾向はみられない。それでも地上の紫外線がすぐ弱まるとは限らないのは、紫外線の強さがオゾン層だけでなく、エーロゾルや雲の変化にも左右されるからである。

登山や砂浜では特に注意

紫外線が増加傾向にある以上、重要なのは、その変化を正しく知ったうえで適切に備えることである。では、ここからは具体的な紫外線対策について見ていきたい。紫外線は場所によって体感以上に強くなることがあり、とくに気をつけたいのが、登山や高原レジャー、砂浜である。環境省によると、紫外線の中でも日焼けに関わる影響が大きいUV-Bは、標高が1000m上がるごとに10〜12％増加する。標高が高い場所では、上空の大気の量が少ないため、紫外線は散乱や吸収を受けにくくなる。

（紫外線の反射と透過 出典：環境省『紫外線環境保健マニュアル 2020』図1-3（EEAP 2002 Q&Aをもとに一部改変））

さらに、大気が非常に澄んでいる場合には、いっそう強まりやすい。加えて、地表面の反射率は草地やアスファルトでは10％以下、砂浜では10〜20％、新雪では80％に達する。砂浜でも、上からの日差しに加えて地面からの反射を受けるため、想像以上に紫外線を浴びやすい。

だからこそ、帽子や日傘に加え、日焼け止めやサングラスも組み合わせて対策する必要がある。

オーストラリアに学ぶ紫外線対策

参考になるのがオーストラリアである。政府機関のARPANSAは、UVインデックスが3以上の日には紫外線対策を取るよう呼びかけている。広く浸透しているのが「Slip, Slop, Slap, Seek, Slide」で、肌を覆う衣服を着る、日焼け止めを塗る、帽子をかぶる、日陰を使う、サングラスをかける、という5つを組み合わせる考え方だ。重要なのは、紫外線対策を一部の人の美容習慣ではなく、誰にとっても必要な健康管理として位置づけていることである。子どもがサングラスをかけることも特別ではない。日本でも、サングラスをかけることがもっと当たり前になり、男性が日傘を差すことにも余計な視線が向けられず、日焼け止めを塗ることが特別な行動ではなくなる。そうした小さな行動変容の積み重ねが、将来の皮膚や目の健康を守ることにつながるのではないか。

その第一歩として、まずは紫外線を「感覚」ではなく「情報」で見る習慣を持つことが大切である。日本でも気象庁のホームページでUVインデックスを確認することができる。紫外線は、暑いかどうか、晴れているかどうかだけでは判断しにくい。だからこそ、外出前に一度チェックし、帽子や日傘、日焼け止め、サングラスを使い分けることが重要になる。紫外線が強まる時代には、「焼けてから考える」のでは遅い。社会全体で紫外線対策をもっと当たり前のものにしていくことが、これからの健康を守ることにつながる。

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