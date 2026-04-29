稀代の侠客”国定忠次”は「非道なギャング」にすぎなかった…事実無根の功績に覆われた義賊の凄惨な末路

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】国定忠次が「飢饉から村を救った」美談は100％嘘…名刀も人物も架空、戸数すら捏造された義賊伝説の正体

上州資料を読み漁っても…

また天保飢饉の時、上州岩鼻陣屋（代官の居所）の幕府代官松田軍兵衛は、権威を振るって苛政を行い、私欲をほしいままにして百姓の困窮を顧みなかった。

年来の不作続きに加えての悪代官の搾取に、村内の疲弊はその極みに達した。忠次は憤慨して、一夜、岩鼻代官に闖入して軍兵衛をはじめ、その下役らを斬って捨てた。そこで出役の中山清一郎、佐藤総一郎は下知を部下に伝えて赤城山を徹底的に捜索するに決したため、忠次は商人に姿を変じて、奥州に奔ったとされている。

もう一つは、桐生に送る1500両を携えた江戸の飛脚屋を赤沢並木で殺し、金を奪って天保飢饉で苦しむ農民を救ったというのである。

ところが岩鼻に代官所はあるが、代官は江戸にいて、陣屋へは定住していない。第一、松田軍兵衛という代官は関東のどこにも実在していないし、国定村と代官のつながりは何もなく、田部井村とのつながりは村高407石のうち7石だけである。出役も中山誠一郎というのはあるが、中山清一郎というのはなく、佐藤総一郎というのはまったく見えない。

さらに、いかなる上州資料にも、代官殺害事件はまったくないのみでなく、似たような騒動もない。飛脚殺しの事件も、まったくない事件である。また赤の字を冠した地名は幾つもあるが、赤沢なる地名は知らない。

逃亡生活

忠次は出役の逮捕を免れるため、赤城山中を住み家としていた。出役が来れば、宇右衛門その他から通知があるからその時は山中に逃げ込む。そして出役が去れば、また田部井辺りへ姿を現した。

天保13年（1842）、忠次が田部井村の又八の家を借り、ほとんど全部の子分を集めて、賭場を開帳したとき、弟分の浅次郎と、その子分は一人も来なかった。不審に思っていると、浅次郎の伯父で8寸村にいる勘助が伊勢崎組合の道案内として、出役と共に忠次の逮捕に来たと、宇右衛門が密告したから、そのまま忠次は山中へ逃げ込んだ。

忠次は「浅次郎が変心して、伯父の勘助へ内通したから、勘助の差し口で八州廻りの手配となったにちがいない」と、浅次郎を山中に呼び、

「お前が勘助へ内通したに違いがないから、その分には差し置けない。もし生きていたければ、勘助の首を持って来い」といった。

浅次郎はやむを得ず何の罪もない勘助を殺して首を忠次に見せた。忠次は出役の手先の道案内を殺したため、忠次らに対する探索が急になり、どうしても関八州外へ逃げ出さなければならなくなった。

このとき忠次の子分、無宿長兵衛が、信州路で中野村忠兵衛の倅、源七に殺されたという話を聞き、「長兵衛の仇討ちをする」と子分を大勢連れて槍、鉄砲を持ち、信州へ向かった。関所の裏道を通過するより他に方法はなかった。

一行は赤城山を越えて利根川支流の吾妻川を遡り、大戸へ出た。ここに大戸の加部安という富豪がいた。旅費もない忠次一同はギャングの本質を発揮し、加部安を脅して金を奪い、大戸関所裏から信州へ入った。関所の裏を通用するのはいわゆる関所破りだが、これは関吏に発見されたのではなく、加部安の密告で初めてわかったことである。

信州へ行って仇討ちはしなかったが、諸処の賭場を嗅ぎ出しては荒らし、賭銭を奪って、また赤城山に帰った。

嘉永3年（1850）、忠次は中風にかかって動けなくなった。代貸の清五郎が一時忠次を引き取り、後に国定村の山中に小屋がけして忠次を移し、また田部井名主宇右衛門方へ隠した。

が、忠次の潜伏を密告され、出役の知るところとなって、忠次らは逮捕されてしまった。同年10月、幕府の勘定奉行池田播磨守掛りで取り調べが始まり、忠次は大戸の関所を越えた罪が最も重いとして、大戸で磔に行うとの判決があって同年12月21日、刑に処せられた。時に41歳であった。

田村栄太郎の記述は裁判記録なども活用した精緻・詳細なものであり、かつまた田村自身が群馬県高崎市生まれの在野の歴史家として定評のある人である。

それによれば、国定忠次もその本質はギャングであって、何ら任侠の人ではない。弱きを助けてはいない。

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