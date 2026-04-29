【著者インタビュー】荻原浩さん／『陰謀論百物語』／文藝春秋／2200円

【本の内容】

《それでは、陰謀論百物語を始めさせていただきます。お集まりの皆さまは各界でご活躍中の名うての陰謀論者さまばかり》。これは表題作「陰謀論百物語」の一節。たとえば《おっぱい星人は実在します》。次々に語られる荒唐無稽な陰謀論に陰謀論者たちは!? ほか、「ハードボイルド・ルール」「サクマ型ロボット2号」「パスワードを入れてください」「ああ美しき忖度の村」「モンクコング対ゴネラ2021」「戦争過激シンドローム」の全7編。いずれもブラックユーモアたっぷりで、笑いつつ読める中に、現代社会の闇や歪みが浮かび上がる。

荻原浩さんの最新短編集は、鋭い社会風刺を笑いでくるんだ、「現代の奇譚」が集められている。

表題作は、登場人物が思い思いに「陰謀論」を「百物語」の形式で語り始める。荒唐無稽なバカ話のように見せて、なぜ「陰謀論」が広がるのか、広げたい者がいるとしてその意図は何なのかを考えていくと、現代社会の闇が映し出されているようで背筋が寒くなる。

短編集を編むときは、全体のテーマを決めて書き始めるのではなく、依頼に応じて短編を一つ二つ書いたところで、荻原さん自身が「いま書きたいこと」について改めて考えてみるそうだ。

「『こういう短編集をつくりませんか』と依頼が来るわけじゃなくて、『この号でひとつ書きませんか』とだいたい言われるんですね。じゃあどんなのにしようかとあれこれ考えて、こんなのを書いてみよう、と書く。始まりはいつも、そんな感じです」

世の中への「なんかおかしいぞ」「これでいいのか」を短編に

今回の短編集では、「モンクコング対ゴネラ2021」が最初の一編にあたる。

「コロナが世界中にわっと広まって、みんながマスクをして、飲食店もほとんど開いていない時期に、『オール讀物』から依頼が来たんです。ぼくは現代を書く作家なので、この騒ぎがいつ終わるかわからないけど、みんなマスクをして、営業している店の中にはアクリル板があって、といういまのこの情景を描いておかなくては、と思って書いた小説（雑誌掲載時のタイトルは「マスク・オブ・モンスターズ」）です」

飲食店で働く女性の前に現れた、過激なマスク警察の女性vs絶対マスクしない派の男性という、相手を自分に従わせようという強い意志を持った二人の戦いは、思いがけない方向へと転がっていく。

次の依頼が来たのは、少し間隔があいて、2022年、ロシアがウクライナに侵攻したころだった。

「戦争というものが終わったと思っていたのに、また始まっちゃうんだ、と、ぼく自身、かなりショックでした。それで戦争のことを書いたんです。

その後、パレスチナでもイランでも戦争が起きて、もっとリアルな話を書いたほうが、と思ってこの本には収録せず、新たに別の作品（「戦争過敏シンドローム」）を書き下ろしたんですけど、その後、3つ目の依頼が来たとき、『なんかおかしいぞ』『これでいいのか』っていう、自分がいまの世の中に対して感じることを短編にしてみようと思いました」

それから、刑務所にお勤め中に世の中のコンプライアンスが激変して戸惑うヤクザが主人公の「ハードボイルド・ルール」や、「忖度」という名前の村の町おこしのドタバタぶりを描く「ああ美しき忖度の村」が生まれていった。

「『サクマ型ロボット2号』は、たまたま新聞で、不登校支援の分身ロボットができた、という記事を読んで、これ大丈夫か？と思ったのがきっかけです。

『パスワードを入れてください』は完全に私憤です。ぼく自身、小説に出てくる、パスワードを覚えられないだめなオヤジそのものなので、書かずにはいられなかったです」

人類滅亡の危機にも「パスワードを入れてください」のメッセージが突き付けられるくだりでは、笑うに笑えず、それでもやっぱり笑ってしまう。さまざまなパスワードを覚えられない、私たちの誰もが身に覚えのある苛立ちが書かれているからだろう。

楽しんで読んでもらえて、刃が読者にも向くようなものに、と

「割と昔から、社会に対して、これでいいのか？と思うことは、長編の中にもちょこちょこ入れたりはしていました。一方で、小説家なんだから、他人様にここがおかしい、って直接、メッセージを送ったりするのはどうなんだ、と思うところもあったんですけど、今回は全開でいいや、と腹をくくりました。SNSでも、ぼくの小説なんかよりもとんでもない影響力のある人たちが好き勝手にものを言ってる中で、自分もちっちゃく叫んでみよう、というのが今回の短編集です」

なんだか変だ、おかしいぞ、と思うことが荻原さんの中で増えたということなのだろうか。

「それもあるし、年をとった、偏屈じじいになった、ということなのかも（笑い）。世の中おかしくなっているというのと、自分の思っていることと世間のいう正義とはかけ離れているぞということが増えましたね。自分がずれてるのかもしれないけど、もともとずれてても、ああそうか、とわかる部分があったのが、だんだんそれすらもわからなくなってきて。具体的に言ってしまうと、なんでトランプさんがアメリカ大統領なの、とか。アメリカの少なくない数の人が『YES』と言っているわけで。自分もこの先、どれぐらい書き続けられるかわからないから、思いの丈を書いてしまおうと思ってできた短編集です」

とはいうものの、生のメッセージそのままではなく、一筋縄ではいかない展開に加えてさまざまなタイプの笑いが繰り出される。読む楽しさを味わったのち、自分の頭で考えたくなる。

「書いているのは評論でもエッセイでもなく小説なので。主義主張を連ねただけでは、自分が『おかしい』と思っている風潮とまったく同じになってしまいますしね。だからこそ、楽しんで読んでもらえて、刃が読んでいる人や作者自身にも向くような、そういうものにしよう、とも思っていました」

【プロフィール】

荻原浩（おぎわら・ひろし）／1956年埼玉県生まれ。成城大学経済学部卒業。広告制作会社勤務を経てフリーのコピーライターに。1997年『オロロ畑でつかまえて』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2005年『明日の記憶』で山本周五郎賞、2014年『二千七百の夏と冬』で山田風太郎賞、2016年『海の見える理髪店』で直木賞、2024年『笑う森』で中央公論文芸賞を受賞。2020年『人生がそんなにも美しいのなら』で漫画家としてもデビューした。

取材・構成／佐久間文子

※女性セブン2026年5月7・14日号