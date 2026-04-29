「相続」は、時に予期せぬリスクを子世代へともたらします。プラスの財産だけを受け継いだつもりでも、後から発覚する「負債」が平穏な生活を一変させてしまうことも少なくありません。手取り22万円で暮らす51歳の男性が直面した過酷な現実から、私たちが備えておくべき相続の注意点と生活再建への道筋を考えます。

実家は売却して終わりだと思っていた

「家を売った時点で、ひと通り片付いたと思っていました」

東京都内で清掃の契約社員として働く松本正雄さん（51歳・仮名）。現在の給与は手取りで月22万円で、築40年ほどのアパートで暮らしています。2年前、松本さんの父親が急逝し（享年82）、地方にある築古の一戸建てを相続しました。

「地方で、戻るつもりはない。維持費や税金のこともあるから、売ってしまったほうがいいと思いました」

売却額は約800万円でした。「これで老後も安泰とはいかないけれど、しばらくは大丈夫だ」と考えていました。しかしその後、状況は一変します。一体、何が起きたのでしょうか。

「父が生前に連帯保証人となっていた借入金について、主債務者の返済が滞ったことで請求が発生したのです。最初は何のことか分かりませんでした。調べていくうちに、父が保証人になっていた事実を知りました」

実家の売却で得た資金は、すべて負債の返済に充てました。

「タイミングが本当に悪かった。もっと早く知ることができれば相続放棄もできたのに……」

残された亡父の負債はあと200万円。どうやって払おうかと思い詰めていたとき、ひとつの考えが浮かびます。「“まだ売れるものがある”と思い出したんです」と松本さんは語ります。それはいったい何だったのでしょうか。

「父の形見である腕時計です。ロレックスの『デイトジャスト』でした」

早くに母親を亡くし、唯一の肉親だった父。だからこそ、この形見だけは手元に残しておきたいと考えていました。しかし、ある意味では父が遺した借金です。父の形見で片を付けるのは自然なことだと思い直したといいます。さらに松本さんには、ある期待がありました。

「ニュースで“ロレックスが高騰している”と見たことがあったんです。これで一気に完済できるのでは、と期待しました」

早速、高級ブランド品を専門に扱う店に持ち込んだところ、提示された金額は50万円。期待を大きく下回る査定額でした。理由は、メンテナンス不足や付属品の欠如だったといいます。

「それでも、少しでも借金が減ればと思って売却を決めました。ですが、焼け石に水でしたね」

なぜ生活は崩れてしまったのか

月22万円の収入は、そのほとんどが生活費に消えていく状況です。そのなかから、残りの負債を完済するのは非常に困難なのが実情です。

「自己破産したほうが楽なのか……。いまだに決断できずにいます」

裁判所『令和6年 司法統計年報（民事・行政編）』によると、年間の自己破産件数（自然人）は7万6,309件に上ります。また日本弁護士会『2023年破産事件及び個人再生事件記録調査』によると、破産理由（多重債務に陥った理由）のトップは「生活苦・低所得」で65.86％。次いで「病気・医療費」（26.44％）、「失業・転職」（17.36％）、「負債の返済（保証以外）」（14.92％）、「事業資金」（12.73％）、「給料の減少」（11.44％）と続きます。

今回の松本さんのケースのような「保証債務」による自己破産は、全体の7.38％。割合としては決して多くありませんが、生活を一変させてしまうという点では、非常に警戒すべきケースです。この「保証債務」は決して特殊なものではありません。家族がどのような契約を結んでいるのか把握していなければ、誰にでも起こり得るリスクです。

特に相続の場面では注意が必要です。財産だけでなく債務も引き継ぐという原則は広く知られている一方で、保証契約のように“表面化しにくい負担”は見落とされやすいと指摘されています。

こうした状況で、最終的な選択肢として浮上するのが生活保護です。ただ実際には「まだそこまでではない」「利用に抵抗がある」といった理由から、申請に至らないケースも少なくありません。松本さんも次のように話します。

「制度として存在するのはわかっています。でも、自分がそこに頼る姿は想像したくないんです」

相続においては、預金や不動産だけで判断せず、借入や保証契約の有無まで確認することが重要です。判断に迷う場合は、相続放棄などの手続きを期限内に検討しなければなりません。すでに相続後に問題が発覚した場合は、早い段階で弁護士などの専門家に相談し、自己破産を含めた対応を現実的に検討することが、生活再建への近道となります。