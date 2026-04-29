µðÂçÁ¥¤ÎÃÂÀ¸¤Ï°ìËç¤Î¿ÞÌÌ¤«¤é¡ª Á¥¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Á¥¤ÎÏÃ¡Û
Á¥¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç① Àß·×～·úÂ¤
Àß·×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëºÇ½é¤Î¹©Äø
Á¥¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©Äø¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤¬¡¢´ðËÜÀß·×¤Ç¤¹¡£Á¥¤ÎÍÑÅÓ¤ä¹ÒÏ©¡¢ÀÑºÜÎÌ¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÂ®¤µ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾ò·ï¤òÀ°Íý¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òËþ¤¿¤¹Á¥·¿¤ä¹½Â¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥ÂÎ¤Î¶¯ÅÙ·×»»¤äÉâÎÏ¡¦°ÂÄêÀ¤Î¸¡Æ¤¡¢µ¡´Ø¤ÎÇÛÃÖ¡¢ÅÅµ¤¤äÇÛ´É¤Î·ÏÅýÀß·×¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°·¤¦Áí¹çÅª¤Ê¹©Äø¤Ç¤¹¡£Âç·¿Á¥¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¸¡Æ¤¹àÌÜ¤ÏÁý¤¨¡¢Ê£¿ôÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÀß·×¤Ë´ð¤Å¤¯¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢Á¥¼ç¤¬¹ç°Õ¤¹¤ì¤Ð·úÂ¤·ÀÌóÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÜºÙÀß·×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙÀß·×¤Î¿ÞÌÌ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢Â¤Á¥½ê¤Ç¤Ï¹ÝÈÄ¤ÎÀÚÃÇ¤ä²Ã¹©¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿À©¸æ¤ÎÀÚÃÇµ¡¤¬»È¤ï¤ì¡¢Àß·×¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÝÈÄ¤ò¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤²²Ã¹©¤ä·ê¤¢¤±¤âµ¡³£²½¤µ¤ì¡¢Éôºà¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²Ã¹©¤µ¤ì¤¿Éôºà¤Ï¹©¾ìÆâ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢¼¡Âè¤ËÂç¤¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£³ÖÊÉ¤ä¹ÃÈÄ¡¢ÇÛ´É¤Î»Ù»ýºà¤Ê¤É¤¬Æ±»þ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢´°À®¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ¥Æâ¹½Â¤¤Î°ìÉô¤È¤¤¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀß·×¿Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¹½Â¤¤¬¡¢¸½¾ì¤Î²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤ò»ý¤Á¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¼¡¤Î¹©Äø¤ÇÁ¥Âæ¤ä¥É¥Ã¥¯¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢Á¥ÂÎ¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÁ¤¤¤¿Àß·×¿Þ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯
① Àß·×
´ðËÜÀß·×¤Ë´ð¤Å¤¯¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ç·úÂ¤·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¡¢¾ÜºÙÀß·×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë
② ¹ÝÈÄ²Ã¹©
¾ÜºÙÀß·×¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ÝÈÄ¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÀÚÃÇ¡¦²Ã¹©¤¹¤ë
③ ÉôºàÁÈ¤ßÎ©¤Æ
ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Éôºà¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢³ÖÊÉ¤ä¹ÃÈÄ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯
④ ¥Ö¥í¥Ã¥¯´°À®
¾åÉô¹½Â¤¡¢Á¥¼ó¡¢Á¥ÂÎ¡¢Á¥Èø¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÁ¥Æâ¹½Â¤¤Î°ìÉô¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë
⑤ ¥É¥Ã¥¯¤Ø
´°À®¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¥É¥Ã¥¯¤Ø°Ü¤µ¤ì¡¢1ÀÉ¤ÎÁ¥¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë
Á¥¤Å¤¯¤ê¤ÏÀß·×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¹ÝÈÄ²Ã¹©¡¢ÉôºàÁÈÎ©¤ò·Ð¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£Àß·×¿Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¹½Â¤¤¬¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î¹©Äø¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Á¥¤ÎÏÃ¡Ù´Æ½¤¡§ÃÓÅÄÎÉÊæ
¡Ú´Æ½¤¼Ô¾Ò²ð¡Û
ÃÓÅÄÎÉÊæ ¡Ê¤¤¤±¤À ¤è¤·¤Û¡Ë
1950Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøÁ¥Çõ¹©³ØÀì¹¶½¤Î»¡£Æ±Âç³Ø¹©³ØÉôÁ¥Çõ¹©³Ø²Ê½õ¼ê¡¢½õ¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡³¤ÍÎ¥·¥¹¥Æ¥à¹©³ØÊ¬Ìî¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£Âà¿¦¸å¡¢¸½ºß¤ÏÂçºåÉÜÎ©Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢Âçºå¸øÎ©Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£Á¥Çõ¹©³Ø¸¦µæ³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¡¢Ãøºî³èÆ°¤Ç¤ÏÁ¥Çõ¹©³Ø¡¦³¤ÍÎ¹©³ØÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ç70ºý¤¢¤Þ¤ê¼¹É®¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿Þ²ò¡¡Á¥¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö³¤±¿¤È¹ÁÏÑ¡Ù¡Ê³¤Ê¸Æ²½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÁ¥¤ÎºÇ¿·ÃÎ¼±¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡ØÁ¥Çõ»»Ë¡¤ÈÉü¸¶À¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢À®»³Æ²½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ØÁ¥¤Î¤·¤¯¤ß¡¡¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È»öÅµ¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
2023 Ç¯ÆüËÜÁ¥Çõ³¤ÍÎ¹©³Ø²ñ¡ÖÁ¥Çõ³¤ÍÎµ»½Ñ¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£»¨»ï¡¢¿·Ê¹Åù¤Ø¤Î´ó¹Æ¤âÂ¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ¥Çõ¤ÎÍý²ò¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤«¤é¡Ö¸òÄÌÊ¸²½¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£