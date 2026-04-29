佐賀県小城市の酒蔵で28日、今シーズンの日本酒の仕込みが無事完了したことを祝う「甑（こしき）倒し」が行われました。およそ150年続くという伝統行事です。



■参加者

「わっしょい、わっしょい。」



■中村安里記者

「こちら、樽の中には新酒が入っています。重たいです。わっしょい。」

佐賀県小城市の酒蔵、天山酒造では、法被姿の蔵人が酒樽を引いて通りを走る「甑倒し」が行われました。





酒造りに使う米を蒸す道具、甑を倒して片づけることが由来とされる甑倒しは、そのシーズンの日本酒の仕込みが無事に完了したことを祝う伝統行事です。天山酒造では、明治時代からおよそ150年受け継がれているということです。

沿道では、地元の人たちに搾りたての新酒が振る舞われました。



■地元の人

「かんばーい。」

「おいしいですよ。こういうお酒はなかなか飲めんけんが。」

「おいしいです。」



■中村記者

「華やかな米の香りが口いっぱいに広がります。キリッとした味わいで後味はすっきり爽やかです。」

■天山酒造・七田謙介社長

「地元、佐賀県産のお米を中心に使わせていただいている。農家さんが作った米のうまみを引き出すよう努力しています。しっかりとお米の味が出て、うまみの整ったお酒に仕上がったのではないかと思います。」

その後、蔵人たちは、酒蔵からおよそ4キロ離れた「清水観音」で、今シーズンの仕込みが無事に完了したことを報告しました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月28日午後5時すぎ放送