【伝統】蔵人が地元の人たちに酒をふるまう「甑（こしき）倒し」仕込み完了を祝う 佐賀
佐賀県小城市の酒蔵で28日、今シーズンの日本酒の仕込みが無事完了したことを祝う「甑（こしき）倒し」が行われました。およそ150年続くという伝統行事です。
■参加者
「わっしょい、わっしょい。」
■中村安里記者
「こちら、樽の中には新酒が入っています。重たいです。わっしょい。」
佐賀県小城市の酒蔵、天山酒造では、法被姿の蔵人が酒樽を引いて通りを走る「甑倒し」が行われました。
天山酒造では、明治時代からおよそ150年受け継がれているということです。
沿道では、地元の人たちに搾りたての新酒が振る舞われました。
■地元の人
「かんばーい。」
「おいしいですよ。こういうお酒はなかなか飲めんけんが。」
「おいしいです。」
■中村記者
「華やかな米の香りが口いっぱいに広がります。キリッとした味わいで後味はすっきり爽やかです。」
■天山酒造・七田謙介社長
「地元、佐賀県産のお米を中心に使わせていただいている。農家さんが作った米のうまみを引き出すよう努力しています。しっかりとお米の味が出て、うまみの整ったお酒に仕上がったのではないかと思います。」
その後、蔵人たちは、酒蔵からおよそ4キロ離れた「清水観音」で、今シーズンの仕込みが無事に完了したことを報告しました。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月28日午後5時すぎ放送