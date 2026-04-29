ニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナのMCでおくる番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」で、専門家が“イランと北朝鮮の友好関係”を語った！

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「イランと北朝鮮は長年協力関係にあるということですけど…核開発とかの部分なんですかね？」と尋ねた久保アナ。

それに対し、中東専門家の高橋和夫氏は「そもそもは、ちょっと前の話なんですけど」と口を開いた。

「イランで、革命政権が1979年にできるんですよね。1980年に『革命でイラン乱れてるな』っていうんで隣の国のイラクが侵略してくるんです。で、イラン・イラク戦争というのが始まって」。その際、侵略した側の「イラクには世界中から武器が入ってきた」ものの、「イランは『可愛げがない国』っていうので武器がなかなか買えなくて」と高橋氏。

その結果…

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「イランに武器を売ってくれたのは北朝鮮だけだったんですよ、基本的にはね」（高橋氏）

イラクは当時のソ連製スカッドミサイルの燃料を少し減らすことで射程距離を伸ばし、イランの首都・テヘランにミサイルの雨を降らしたという。それに対し「イラン側は、撃ち返すミサイルをほとんど持ってなかったんです」と、イランの苦境を説明。

これには、もうひとりのゲストである東アジア専門家・近藤大介氏も驚きの表情をみせる。

「そのときミサイルを売ってくれたのは北朝鮮だったんですよ。だから北朝鮮にはすごく、イランの人たちは恩義を感じている」と高橋氏は語る。

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「で、（イラン・イラク）戦争が終わったときに、当時のイランの大統領、のちに最高指導者になるんですけど…」と“ハメネイ師”の名前を挙げる高橋氏。

2月末にアメリカとイスラエルによる攻撃で命を落としたハメネイ師。彼が、北朝鮮に感謝の訪問を行い、北朝鮮で大歓迎を受ける様子がイランメディアの映像に残っているという。

その際、ハメネイ師を歓迎したのは当時の北朝鮮の指導者である金日成（キム・イルソン）氏だ。

ここで高橋氏は、当時のあるエピソードを明かす。

「金日成さんは顔の片方にコブがあった。手術すれば取れたと思うんですけど、麻酔をかけて意識が戻らないんじゃないかとか、『もし失敗したら』ってお医者さんが怖がって…ずっとそのままにしていたんですよね」

「ということで、金日成さんがテレビに出るときはそのコブが映らないようにこっち側からカメラとか決まってたんですけど。イランのカメラクルーはそんなこと知らないから平気で撮ってて…」（高橋氏）

「ああ～、それで世界に知られたっていう…」（近藤氏）

「北朝鮮が『待って待って』とか、結構モメたっていう話が残ってますね」（高橋氏）

ここで東アジア専門家の近藤氏も、ある体験談を明かした！

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「私ね、2002年に小泉首相が北朝鮮に行ったときに一緒に同行記者で行ったんですけど、その時に向こうの北朝鮮側の人たちとずいぶん話をしたんですよ」

その中に平壌外国語大学の教授がいたそうで、その人物に近藤氏は「北朝鮮のエリートの人たちはやっぱり英文学科に行くんですか？」と尋ねたという。

すると、返って来た回答は…

「いや違うんだ。最も優秀な学生は2つの学科に配置している」というもの。

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それがペルシャ語とウルドゥー語（パキスタンの国語）の学科だといい、

「我が国にとって最も重要な言葉はイランとパキスタンの言葉なんだ。3番目は英語だ」と北朝鮮の教授は語ったという。

さらに、近藤氏は「私が泊まってたホテルにもイラン人がいっぱい来てるんですよ。どこから来たんですか？って言うと『イラン』って言うんですよ」とも話す。

「それだけ仲がいい…？」（久保アナ）

「本当に親密なんですよ」（近藤氏）

北朝鮮とイランの親密ぶりを聞いて、久保アナはある疑問を口にする。

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「じゃあ今も、この戦争中も、北朝鮮からの助けっていうのはイランにあるんですかね？」

すると高橋氏は「そこのところは明らかでなくて」と回答。

イラン・イラク戦争のときは北朝鮮のミサイル技術がありがたかったんですけど、もうイランの技術力が伸びてきて。おそらく北朝鮮のミサイル技術に劣らないぐらい持ってるんで、北朝鮮の技術がなくてもやっていけるのかなと。もちろん国家機密ですからどのくらい関係があるのかはわからないんですけど」

さらに、「ちょっと近藤先生のお話で、思い出したんですけどね」と高橋氏が語ったのは…

「平壌から宣伝放送があって。平壌放送はペルシャ語でやってるんですね」

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これには近藤氏も久保アナもビックリ！

高橋氏はさらに、その平壌の放送を聞いてペルシャ語を勉強していたと明かした！

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久保アナが「北朝鮮すごっ！」と仰天するなか、ゲストの2人からさらなる北朝鮮での体験談が明かされて…！？

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謎に包まれた北朝鮮の素顔（？）が垣間見える、12分半のトーク配信はYouTube「正義のミカタチャンネル」で！