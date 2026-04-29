“ミニグラの超新星”池本しおり、勢い止まらずグラビア席巻 「マンションの気になるあのコ」で魅了
“ミニグラの超新星”として注目を集める池本しおりが、28日発売の『週刊SPA!』5月5・12日合併特大号に登場した。「美女地図〜私が主人公〜」企画に出演し、独自の世界観で存在感を放っている。
【別カット】あざとい…！上目遣いで扉から顔をのぞかせる池本しおり
池本しおりは2002年、兵庫県生まれ。アイドルグループ・テラテラに所属し、「制コレ’20」でベスト15入りを果たした経歴を持つ。コンパクトな体躯を生かした“ミニグラ”というジャンルで人気を拡大し、グラビア界で急速に存在感を高めてきた。
今回の企画では「マンションの気になるあのコ」をテーマに据え、日常の延長線上にあるような親近感と、思わず想像をかき立てる空気感を表現。「勝手に妄想してしまう」シチュエーションの中で、見る者を物語の主人公へと引き込む構成となっている。
池本はすでに2nd写真集『ほんとのしおり。』を発売しており、その勢いは加速中だ。透明感と親しみやすさを併せ持つ魅力に加え、シチュエーション表現の幅も広がりつつあり、今後のグラビア展開にも期待がかかる。
同号では表紙に似鳥沙也加が登場するほか、谷碧や鈴木優香らも出演。多彩なグラビア企画が収録され、見どころの多い特大号となっている。
【別カット】あざとい…！上目遣いで扉から顔をのぞかせる池本しおり
池本しおりは2002年、兵庫県生まれ。アイドルグループ・テラテラに所属し、「制コレ’20」でベスト15入りを果たした経歴を持つ。コンパクトな体躯を生かした“ミニグラ”というジャンルで人気を拡大し、グラビア界で急速に存在感を高めてきた。
池本はすでに2nd写真集『ほんとのしおり。』を発売しており、その勢いは加速中だ。透明感と親しみやすさを併せ持つ魅力に加え、シチュエーション表現の幅も広がりつつあり、今後のグラビア展開にも期待がかかる。
同号では表紙に似鳥沙也加が登場するほか、谷碧や鈴木優香らも出演。多彩なグラビア企画が収録され、見どころの多い特大号となっている。