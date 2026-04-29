「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。同書の刊行に寄せて、ライターの樺山美夏さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）

友だち関係は心強い支えになる

小学校入学という大きな節目を迎えた子どもたち。

新生活への期待にワクワクする一方で、心の中はきっと「慣れない場所でうまくやっていけるかな？」という不安でいっぱいだろう。

新しい先生やクラスメイトと打ち解けていない時期は、何か困ったことがあっても誰にどう相談すればいいのか分からず、一人で心細さを抱えてしまうこともあるかもしれない。

そんな時、隣の席の子が「どうしたの？」と声をかけてくれたり、そっと手を差し伸べてくれたりしたら、張り詰めていた緊張感も一気に吹き飛ぶ。

そのときの助けてもらった喜びは、「今度はあの子が困っている時に自分が助けてあげよう」という自然な思いやりへとつながっていく。

これからはじまる長い小学校生活において、このように互いに助け合える友だちの存在は、何物にも代えがたい心強い支えになっていく。

友だちを助けよう

そのように人と人が温かくつながるきっかけを教えてくれるのが、小学校入学前後に知っておきたい93のルールやマナーを紹介した本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』だ。

本書の「ともだちを たすけよう」のページでは、困っているともだちにどんな声をかければいいか、具体的なケースが描かれている。

・ものを なくした ともだちに 「いっしょに さがそうか？」と いおう。

・おもい にもつを もっていたら 「いっしょに もとうか？」と いおう。

・ともだちが ころんだら 「だいじょうぶ？」と きいて てを かそう。

・けしごむが ない ともだちに 「これ つかって いいよ」と いおう。 『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用 『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用

このような声かけができる子は、たとえ困ったことがあっても、逆におともだちがたすけてくれるようになるだろう。

保護者へのアドバイスにも、友だちとは一方的な関係ではなく、互いに助け合う関係だとある。友だちを助けたり、逆に助けてもらう経験は、子どもの不安を安心に変え、新しい環境で生活していく自信を育ててくれるのだ。