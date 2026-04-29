◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム2-1西武(28日、ベルーナドーム)

西武の西口文也監督が力投をみせた渡邉勇太朗投手をねぎらいました。

渡邉投手は、4月17日の日本ハム戦で今季初白星をあげ、その後、登録抹消をはさんで中10日での登板。序盤から快調に飛ばす右腕は、5回にカストロ選手にタイムリーを浴びますが、8回117球1失点の力投。

西口監督は「勇太朗がいいピッチングをしてくれました。しっかりと自覚を持ってやってくれている」とねぎらいました。

8回は2死3塁の場面で4番のレイエス選手と対戦。三振で抑えて雄たけび。

「バッテリーが勝負するっていうから。自信があったんじゃないですか」と指揮官も振り返る通り、頼もしさの光る投球でした。

一方、打線は初回に長谷川信哉選手のソロホームランによる得点だけで、安打もこの一打のみ。「1安打じゃなかなかね」とこぼします。

9回は失策で出塁したカナリオ選手が三盗をみせ、「みんなびっくりしたんじゃないですか」と苦笑い。本人の判断といい、「タイミング的にはアウトだったんですけれど、次の塁を狙っていくのは見受けられた」と話しました。