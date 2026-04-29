GWのレジ待ちにイライラ限界──視線を上げた瞬間、気持ちが変わった

筆者の話です。

ゴールデンウイーク中の買い物で混雑にうんざりしていたときのこと。

ふと目に入った光景の、見え方が変わっていきます。

混雑の中で

「どうしてこんなに人が多いんだろう」

ゴールデンウイーク中、買い物に訪れた店内は、人であふれていました。

入口付近からすでに人の流れが滞っていて、かごを持つだけでも周囲に気を遣います。

レジには長い列ができ、通路も思うように進めません。

商品棚の前で立ち止まる人、行き交う人の肩がぶつかりそうになる場面もありました。

仕事帰りで少し疲れていました。

カスタマーセンター勤務の私はシフト制で、ゴールデンウイーク中も休みになるわけではありません。

むしろ問い合わせが増える時期で、忙しさが続いていたこともあり、混雑した店内に気持ちが沈んでいきました。

列に並び

かごを持ったまま列に並び、前に進むのを待ちます。

列はゆっくりとしか動かず、思ったよりも時間がかかりそうでした。

周囲からはため息まじりの声が聞こえ、時計を気にする様子が見られます。

スマートフォンを見ながら順番を待つ人の姿もありました。

私も、早く会計を終えたいと思いながら、何度も列の先をのぞき込みます。

けれど、視界に入るのは変わらない人の列ばかりで、足取りが重くなっていきました。

店内のざわめきが、いつもより大きく感じられます。