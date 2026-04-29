インスタグラム更新

フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（ロシア）が26日に20歳の誕生日を迎えた。自身のインスタグラムには真っ赤なドレスに身を包んだ最新ショットを公開。ファンから様々な声が上がった。

咲き誇った様々な花をバックに、ワリエワがカメラを見据えている。着用しているのは真っ赤なドレスだ。

自身のインスタグラムには3枚の最新ショットを投稿。ファンから賛辞が相次いだ。

「真紅ドレスのお姫様!!!」

「ゴージャスすぎる」

「痺れるような美しさだよカミラ。とってもエレガント」

「なんて美しいんだ」

「魅惑のドレスだね 似合ってる」

「カミラはナチュラルで衝撃的な美しさだ」

ワリエワは15歳で出場した2022年の北京五輪中にドーピング違反が発覚し、大騒動に発展。2021年12月から4年間の資格停止処分を受け、昨年12月に資格停止が終了していた。

今年1月下旬にロシア・ジャンプ選手権に出場。フランス・アルプス地域で行われる2030年五輪を目指しているとみられる。



（THE ANSWER編集部）