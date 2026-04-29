【初体験レポート】“終わらないラリー”に驚き 兵庫・尼崎の国内最大級拠点でパデルに挑戦
「決まったと思ったボールが、まだ続く」――。テニスとは一味違うラリーに驚きの声が上がった。スペインなどで人気を集めるラケットスポーツ「パデル」の専用コートが3月末、兵庫県尼崎市にオープン。国内最大級の施設で、テニス経験を持つラジオDJが初体験に臨んだ。
パデルはテニスとスカッシュの要素を併せ持つスポーツで、2対2のダブルス形式。コートの壁を利用でき、ワンバウンド後であれば跳ね返ったボールも打ち返せる。
ラジオDJ・タケモトコウジが訪れたのは、尼崎駅から徒歩10分ほどの場所にある「PADEL DOJO」。施設には屋根付き2面と屋外2面の計4面のコートが整備されている。コートは後方がガラス張り、側面が金網で囲まれた構造となっている。
初めてパデルに触れたタケモトは、いきなり経験者とのプレーに挑戦。「決まったと思ったボールがまだ続く。逆に終わったと思ったプレーも生きている」と驚きを隠さない。相手の横を抜いたショットでもラリーが続くなど、“終わらない感覚”が印象的だったという。
「『壁、壁！』と声をかけられて初めて気づくこともあった」と振り返り、通常のテニスとは異なる判断や反応が求められる点にも言及。「後ろから来たボールを前に押し出す感覚も新鮮だった」と話す。
テニスの感覚で決めにいこうとすると空振りも多く、「思い切り打てばいいわけではない」と苦笑。柵の外に出て打ち返す場面もあり、独特のルールに翻弄された様子だった。
タケモトは「どう2バウンドさせるかを考えるのが面白い。ラリーが続く分、体力もかなり使うが、それは僕がテニスの動きをしていたから。たとえ抜かれても、壁に当てて返せるとわかっていれば、無駄な動きをすることなくプレーできる」と語り、この競技の奥深さを実感していた。
施設では今後、国内外の大会開催も予定されており、競技としての広がりにも注目が集まりそうだ。