たくろう赤木「まさに“生きづらい代表”…」 NHKラジオで冠番組 リスナーの“モヤモヤ”に共感とエール【コメントあり】
お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）の冠ラジオ番組『たくろうのたくろう様ですッ!!』が29日午後10時5分からNHK AMで放送される。
【動画】たくろう、津田健次郎と初対面！イベントにまだ不慣れな様子に津田も爆笑
世代や属性を問わず、世の中には「大したことじゃない」と扱われがちな悩みや、他人にはあまり理解してもらえない“生きづらさ”を抱えた人は多い。そんな人たちにスポットを当て「ご苦労様ですッ!!」とエールを送るトーク番組。リスナーやゲストが抱える小さな違和感や、説明しにくいモヤモヤを、たくろうが“ズレていて、でも優しい”視点で受けとめる。 ゲストにはお笑いコンビ・エルフ（荒川・はる）と村重杏奈を迎える。
挙動不審で不器用なボケ・赤木、兄貴分として慕われるツッコミ・きむらバンドが、まさに「ちょっとズレてて、ちょうどいい」バランスのコンビが、「こんなことで悩むのは変かな？」と思いがちなリスナーやゲストに寄り添い、共感と励ましを送る。
なお、「らじる★らじる」で5月6日まで聴き逃し配信する。
■たくろうコメント
赤木裕： 自分のことをまさに“生きづらい代表”だと思っているので、一般の方の生きづらさや、ゲストの生きづらさを聴いて、共感する部分も多かったです。あんなに明るい村重さんやエルフの2人もちょっとした生きづらさを抱えながら生きてる、ということを知って、「誰しもが生きづらさを抱えてるんやな」と思いました。収録自体は非常に楽しいので、生きづらさを感じている方も、そうでない方もぜひお聞きいただけるとうれしいです！
きむらバンド： 収録がめちゃめちゃ盛り上がり、すごく皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかと思います！ゲストにエルフと村重さんをお迎えしましたが、めちゃめちゃウマが合って、「俺、ギャルかも！？」と思ってしまうくらいでした。ぜひお聴きください！
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なお、「らじる★らじる」で5月6日まで聴き逃し配信する。
■たくろうコメント
赤木裕： 自分のことをまさに“生きづらい代表”だと思っているので、一般の方の生きづらさや、ゲストの生きづらさを聴いて、共感する部分も多かったです。あんなに明るい村重さんやエルフの2人もちょっとした生きづらさを抱えながら生きてる、ということを知って、「誰しもが生きづらさを抱えてるんやな」と思いました。収録自体は非常に楽しいので、生きづらさを感じている方も、そうでない方もぜひお聞きいただけるとうれしいです！
きむらバンド： 収録がめちゃめちゃ盛り上がり、すごく皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかと思います！ゲストにエルフと村重さんをお迎えしましたが、めちゃめちゃウマが合って、「俺、ギャルかも！？」と思ってしまうくらいでした。ぜひお聴きください！