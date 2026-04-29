そっくりすぎるわんこと男性の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で106万5000回再生を突破し、「思わず声出して笑ったw」「兄弟？親一緒とか？」「予想の倍似てましたwww」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬と飼い主は似るって言うけど…』夫とワンコの顔を比較してみた結果→あまりにも似すぎている光景】

くつろぐ凛々しい顔のわんこ

TikTokアカウント「kitamurafamily」の投稿主さんは、『MOA』ちゃんと『LALA』ちゃんという2匹のわんこと暮らしています。今回の主役は、MOAちゃん。MOAちゃんは雑種ですが、立ち耳と凛とした顔がチャームポイントのかっこいいわんこなのだとか。

くつろいでいる様子を撮影しても、姿勢をピンと張った凛々しい姿が非常に印象的です。そんなある日、近くにご主人がいたため、カメラを向けてみると…。

そっくりすぎるご主人に爆笑♪

なんと、ご主人の顔立ちはMOAちゃんにそっくり！！きりっと目力のある目元も、しゅっと引き締まった輪郭も、すべてがMOAちゃんに瓜二つなのだといいます。あまりに似すぎていて、血がつながっているのかと思ってしまうほど…！

MOAちゃんは、自分にそっくりなご主人のことが大好きでたまらないそう。仕事から帰宅したときも、遊んでほしいときも、甘え顔でご主人に寄り添うそうです。お互いが想い合うあまりに、だんだんと顔つきが近づいてきたのかもしれませんね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「横並びで見てみたい(笑)」「ハンサムなワンチャンですね！」「似た者同士が惹かれ合うのかな」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「kitamurafamily」には、MOAちゃん＆LALAちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kitamurafamily」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。