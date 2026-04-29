「職場で敵を作らない人」は何が違うのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

職場で敵を作らない人がしていること

「なぜか、この人は敵を作らない」

同じ仕事をしていても、人間関係で絶対にトラブルを起こさない人がいる。

その違いは、性格でも気遣いでもない。

もっとシンプルな「頼み方」にある。

多くの人は、相手に仕事を頼むとき、無意識に「今すぐやる前提」で渡してしまう。

期限を切らなくても、空気や言い方で“急ぎ”を押しつけてしまう。

これが、静かにストレスを生み、やがて関係を悪くするものだ。

「後回しにしていい」という隙を与えよう

敵を作らない人は、「お願いした人に、後回しにしてもいいという隙」を与えている。

「何もかも緊急で行わなければいけない」という環境は、非常にストレスフルである。

ほとんどの人が、すべてのタスクを、できるだけ早く行うべき「緊急」のものであるかのように扱っている。このような生活はストレスがたまりやすい。人間は、つねに同じ速さでは動き続けられない。それに、すべてが緊急であるということは、何も緊急ではないのと同じである。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

つまり、敵を作らない人は、「すぐやらせる」のではなく、「後回しにできる余白」を渡している。

人は、コントロールされると反発するが、選択肢を与えられると、自分から動く。

すべてを急がせるほど、関係は消耗する。

だからこそ、あえて急がせない。

この一つの違いが、職場で敵を作るかどうかを分けている。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）