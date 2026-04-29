「みんな待ってた」「君が必要！」ケガから復帰の内山壮真が今季初出場でタイムリー「このバッティングでご飯食べられる」

ヤクルトに頼もしい男が帰ってきた(C)産経新聞社

4月28日、ヤクルトの内山壮真が神宮球場で行われた阪神戦で今季初出場。いきなりタイムリーを放つ活躍を見せ、ファンを沸かせた。

ヤクルトに心強い若燕が帰ってきた。この日、今季初めて1軍昇格した内山は、「3番・二塁」でスタメン出場。4-0の場面で迎えた2回1死二、三塁の第2打席、阪神・才木浩人の投じた4球目のストレートを弾き返すと、打球は右中間への2点タイムリーとなった。

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高い打力を買われ、昨季までは主に外野手で出場していた23歳は、今季から内野手にコンバート。春季キャンプでは遊撃や二塁などで軽快な守備を披露していた。しかし左脇腹の張りのため、2月中旬に離脱。ファームでリハビリとなった。

3月21日にファーム・リーグ戦で実戦復帰を果たすと、第2打席で安打をマーク。翌日には初ホームランも放ってみせた。以降はコンスタントに試合に出場し、池山隆寛監督が復帰のノルマとしていた「2軍の3連戦でスタメン出場」もクリア。

22試合で打率.288、3本塁打、7打点、OPS.908の好成績を残し、昇格を掴み取った。