スマホを見ているとあっという間に数時間溶けている。やるべきことを先延ばししてSNSや動画を見てしまい、後悔したことがある人も少なくないのではないだろうか。そんな人におすすめの本がある。書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

やるべきことがあっても、スマホをいじるのを止められない…！

やるべきことがあっても、いつも締め切りギリギリまで着手できない。

仕事の内容を確認しようとスマホを開くと、そのままSNSに流れてしまう。

スクロールする手が止まらず、気づけば何時間も経っていた。

その繰り返しで、近日中に仕上げなければいけない記事も、まだ数行しか書けていない。

3日前になり、ようやくスイッチが入った。だが、書き進めていくと、考えていた構成がしっくりこない。このままでは到底間に合わない。

夜中までパソコンに張りつき、何度も書いては消す。

「早く進めなければ」と焦れば焦るほど言葉が出てこない。

「なんでもっと早くやらなかったんだろう」

そんな後悔が、疲れとともにどっと押し寄せてきた。

なぜ私たちは「やるべきこと」ができないのか

神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍するキム・ソクチェ氏は、著書『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』でこう述べている。

「三日坊主に終わる決心、衝動買い、アルコール依存症、恋人とのケンカ、子どもとの意見の食い違いなど、どれも別の問題のようでありながら、結局は『脳の衝動的な反応』というひとつの原因から起こっているのです。」――『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』より

人間の脳は、「目の前の快楽」に飛びつくようにできている

人間の脳は、どうしても「目の前の報酬」を優先してしまう。

それ自体は生きるうえでは合理的だが、誘惑の多い現代ではむしろ足を引っ張ることもある。

やるべきことより、スマホ。

未来の成果より、今の快楽。

つまりこれは、意志の問題ではない。

「脳の回路」がそう反応しているだけなのだ。

NG行動ワースト1：「自分は意志が弱い」と思い込む

「自分は意志が弱い」

そんなふうに自分を責めても、仕事が速くなるどころか、ますますやる気をなくして行動できなくなってしまう。

本当は意志が弱いのではなくて、「ただの脳の自動反応」なのだ。

ダイエット中なのにお菓子に手が伸びる。

早起きしようと決めた翌朝、アラームを止めてそのまま二度寝する。

そんな自分に嫌気がさす人も多いはずだ。

でもそれは、本書によると「自分のせい」ではなく、「脳のせい」なのだ。

そう考えるだけでも、少し楽になる。

本書には、脳科学・心理学・哲学の観点から、衝動に振り回されないための具体的なヒントがまとめられている。

衝動の仕組みとその対策がわかれば、「またやってしまった」と思ったとき、その後の行動はきっと変わってくるだろう。

（本稿は『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』に関する特別投稿です）