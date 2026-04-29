目のやり場に困る“くっきり”ライン…aespa・カリナ、超密着ボディスーツで非現実的な体つき「すんごい」

aespaのカリナが、非現実的なビジュアルを披露し衝撃を呼んでいる。

4月27日、カリナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】カリナ、超密着ボディスーツの“くっきり”ライン

公開された写真は、同日公開されたaespaのカムバックトレーラー映像のビハインドカットだ。

写真の中のカリナは、体にフィットするタイトなボディスーツを身にまとってポーズをとっている。近未来的な雰囲気の中で、引き締まったボディラインと整った目鼻立ちが調和し、彼女特有の現実離れしたオーラを放っている。

投稿を見たファンからは「本当に人間？」「美しさが異次元」「すんごい」「宇宙一の美貌」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、5月29日に2ndフルアルバム『LEMONADE』をリリースする。また、8月のソウル公演を皮切りに、来年1月まで続くワールドツアーの日程も発表された。彼女たちは今回のツアーで世界25都市を巡りグローバルファンと対面する予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。