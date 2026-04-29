竹内涼真、自身＆愛犬の誕生日を3きょうだいで過ごす“自然体”のプライベートショット披露「幸せそうな写真」「お誕生日同じ日なんて…最高ですね！」
俳優の竹内涼真（33）が26日、自身のインスタグラムを更新。自身と愛犬の誕生日を、実妹でモデル・タレントのたけうちほのか（29）、実弟で歌手・モデルの竹内唯人（25）と共に過ごしたプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「幸せそう」誕生日を過ごす“自然体”プライベートショットを披露した竹内涼真
竹内は「ネーロと俺 お誕生日おめでとう 良い歳にしようぜ」とコメントし、誕生日を迎えたことを報告。投稿には、きょうだいとともに愛犬ネーロと散歩する様子や、自然体の表情をとらえた複数の写真が収められており、ハッシュタグでは「#33歳 #6歳」と自身と愛犬の年齢も添えた。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「幸せそうな写真癒されました」「ネーロと涼真くんお誕生日同じ日なんて…最高ですね！」「ご家族やワンちゃんといる時間を大切にされていて素敵です」「ずーっと応援してるね」「ねっちゃんと楽しいBirthday過ごしてね」「32歳の涼真くんに沢山幸せをもらいました!!33歳の涼真くんも楽しみにしています！」「彩度すっごく素敵です」など祝福と称賛の声が寄せられている。
【写真】「幸せそう」誕生日を過ごす“自然体”プライベートショットを披露した竹内涼真
竹内は「ネーロと俺 お誕生日おめでとう 良い歳にしようぜ」とコメントし、誕生日を迎えたことを報告。投稿には、きょうだいとともに愛犬ネーロと散歩する様子や、自然体の表情をとらえた複数の写真が収められており、ハッシュタグでは「#33歳 #6歳」と自身と愛犬の年齢も添えた。