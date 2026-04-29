極上のCL名門対決は王者パリSGが5-4先勝! バイエルンも一時3点ビハインドから猛攻、第2戦逆転に望みつなぐ

極上のCL名門対決は王者パリSGが5-4先勝! バイエルンも一時3点ビハインドから猛攻、第2戦逆転に望みつなぐ