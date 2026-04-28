GOOD GOODS ISSEY MIYAKEが洗えるかごバッグの新作「MOKKO BASKET」発売　限定イベントも

「GOOD GOODS ISSEY MIYAKE」が、洗えるかごバッグ「MOKKO」シリーズの新作「MOKKO BASKET」を5月1日に発売する。また、同シリーズの期間限定イベントを伊勢丹新宿店 本館1階 ISETAN Seedで4月29日から5月12日まで開催する。

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イベントでは「MOKKO BASKET」をはじめ、「MOKKO」シリーズの各アイテムを展開。「MOKKO BASKET」は、かごのような有機的な風合いをニットで表現したバッグシリーズで、一本の糸から編み上げた軽く柔らかい素材を使用し、水洗いできる点が特徴。カラーは大地や海ををイメージした4色を揃え、巾着型ショルダーバッグ（2万7500円）、ポシェット（1万9800円）、スモールトートバッグ（2万2000円）、ラージトートバッグ（2万9700円）の4型をラインナップする。

そのほか、手軽なサイズ感の巾着バッグ「MOKKO S.C. POCKET」の新色や、ショルダー紐付きの同イベント限定仕様を販売。肩掛けできる大きめの持ち手と、手で握ることが可能な小さい持ち手を備えた大容量サイズのトートバッグ「MOKKO TOWN SHOULDER」も展開する。

◾️「MOKKO BASKET」シリーズ取扱い店舗

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◾️伊勢丹新宿店 期間限定イベント

会期：2026年4月29日（水・祝）〜5月12日（火）

会場：伊勢丹新宿店 本館1階 ISETAN Seed