香りのキュレーターとして多くのフレグランスブランドの輸入販売を手掛けるブルーベル・ジャパン（Bluebell Japan）が、有楽町マルイ1階にフレグランスショップ「セントリウム（SCENTORIUM）」をオープンした。

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同社は、日本のフレグランス市場の拡大を背景に、Z世代及びミレニアル世代が香りを自己表現やセルフケアの一部として捉えている傾向に着目。価値観の変化に対応することを目指し、コンセプトショップの展開に踏み切った。

店舗の中央には曲線を描くテーブルを配置し、メゾンブランド、ライフスタイルブランド、新作を垣根を超えて陳列。シトラス、フルーティなど8つの香調別の動線でさまざまな香りを体験きる空間を設計し、消費者自身が新たな香りと出合える場を目指した。さらに、専門知識を有した「セント クルー」が香り探しをサポートする。

オープンに合わせて、「ボン パフューマー（BON PARFUMEUR）」「クリーン（CLEAN）」「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE&GABBANA）」「ジュリエット ハズ ア ガン（Juliette has a gun）」「マティエール プルミエール（Matiere Premiere）」「パルル モア ドゥ パルファム (Parle Moi de Parfum)」など、全18ブランド250種の商品を揃えた。

またオープニングでは、数量限定のフレグランスガチャを用意。シトラス&フルーティ、フローラル&ムスキー、アロマティック&ウッディ、グルマン&アンバーと、香調別フレグランスガチャを4タイプ揃えた。公式インスタグラムフォローやSNS投稿などでガチャを体験できる。

◾️ブルーベル・ジャパン：公式サイト

◾️セントリウム

所在地：東京都千代田区有楽町2丁目7-1 有楽町マルイ1F

営業時間：11：00〜20：00（※有楽町マルイの営業時間に準ずる)