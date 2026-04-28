「ミュウミュウ（MIU MIU）」が、TOMORROW X TOGETHERのヨンジュン（YEONJUN）をフレンド オブ ザ ハウスに迎えたことを発表した。

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ヨンジュンは、2019年にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビュー。2024年に楽曲「GGUM」でソロデビューし、Billboard「World Digital Song Sales」で初登場4位を記録した。続くソロアルバム「NO LABELS: PART 01」は「Top Album Sales」で初登場1位を獲得し、「2025年ベストK-POPアルバム25選」にも選出。2026年3月には、ミュウミュウの2026年秋冬コレクションのランウェイショーにモデルとして出演した。

就任に際しヨンジュンは、「以前からミュウミュウを愛し、憧れてきたので、このたびご一緒できることを大変光栄に思い、心より嬉しく思っています。ブランドが持つ自由で大胆なエネルギーを、自分らしく表現しながら、これからの歩みを大変楽しみにしています」とコメントを発表している。