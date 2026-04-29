毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。5月3日（日）の放送回で、あるメンバーが座布団を十枚獲得し豪華賞品を受け取ることになる。座布団十枚達成は、2025年11月30日（日）放送回の立川晴の輔以来約5カ月ぶりの獲得となり、2026年初となる。

4月26日（日）の放送では、大喜利の冒頭で司会の春風亭昇太が「今回の座布団十枚獲得賞品のキーワードは“宝の山”ですから、みなさん頑張ってください」とメンバーを激励。1問目のお題「止まらない」川柳では、五枚座布団を獲得している林家たい平が「止まらない…気候変動、温暖化」と上手な回答で、幸先よく座布団を一枚獲得。すかさず、座布団が一枚もない春風亭一之輔が「止まらない…座布団ゼロ枚、愚痴ばかり」と自虐ネタで会場をどっと沸かすも、司会の昇太から「どうやら（座布団）が欲しくないらしいね、がんばれよ」と反感を買ってしまう。

そして、一皮ではなく、“二皮”剥けたたい平が「止まらない…笑点つぎは、100周年」と回答し、さらに座布団の枚数を重ねる。負けじと、大喜利大ベテランの三遊亭好楽が勢い良く手を挙げて「止まらない…私の答え、つまらない」と唇を震わせながらベテランらしからぬ回答すると、会場が失笑に包まれてしまう。それに同情した昇太が好楽に座布団を一枚あげる羽目に。

その後は、各メンバーが爆笑回答で座布団を取って取られてを繰り返したが、やはり最後に一之輔が、昇太の悪口回答でせっかく獲得した二枚の座布団を持っていかれてしまい、思わず観客席のこどもから「うわぁ〜」と言われてしまったところで番組が終了した。

現在の座布団の獲得枚数は、たい平が八枚、晴の輔が七枚、三遊亭小遊三と桂宮治が四枚ずつ、好楽が一枚、一之輔がゼロ枚となっている。果たして、面白い回答を重ねて、座布団十枚を獲得するのはどのメンバーか？一之輔の反撃なるか？“宝の山”という豪華賞品とはなにか？