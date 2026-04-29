◇プロ野球セ・リーグ 広島11-1巨人(28日、東京ドーム)

広島が巨人相手に9連戦初戦を白星で飾りました。

18安打で11得点の爆発を見せた打撃陣に、新井貴浩監督は「みんないいスイングが出来ていた」とし、「中でも先制タイムリーを打ったキクが大きかった」と菊池涼介選手を称賛しました。

猛打賞の小園海斗選手、豪快な3ランホームランを放った坂倉将吾選手ら主軸の活躍については「何試合前からか2人ともいい内容だった。底は抜けたかなと思う。今日はナイスバッティングだった」と復調を喜びました。

24年ドラ1佐々木泰選手、25年ドラ1の平川蓮選手のコンビも躍動。「彼らは試合に出ながらレベルアップして欲しいと思います」としつつ、「それも含めてキクの先制打がみんなを引っ張ってくれた」と、改めて菊池選手の一打がチームに与えた影響の大きさを強調しました。

8回1失点の力投で今季初勝利を挙げた床田寛樹投手には「開幕投手のトコに勝ちがやっとついて、自分もホッとしている。ここから乗っていってほしい」と期待を寄せました。

最後に、「気を引き締めて1戦1戦頑張っていきたい」と9連戦へ向けて意気込みを語りました。