生見愛瑠、シックなドレス姿披露 大人の魅力に反響「美しすぎ」「綺麗なお姉さん」
モデルで俳優の生見愛瑠が28日、自身のインスタグラムを更新。シックなドレス姿を披露した。
【写真】生見愛瑠のシックなドレス姿をもっと見る
生見は「SAKAMOTO DAYS公開直前イベントでした！ 明日公開です！ 是非劇場へ足を運んでみてください 私も行かないとっ」とつづり、映画『SAKAMOTO DAYS』イベント出演時のオフショットを投稿した。
公開された写真では、黒のドレスに身を包み、落ち着いた雰囲気の中でポーズを取る姿が印象的。洗練された大人の魅力を感じさせるカットとなっている。
この投稿にファンからは「映画楽しみすぎる」「大人っぽいめるる綺麗」「美しすぎ」「めちゃめちゃ綺麗」「綺麗なお姉さん」といった声が寄せられている。
引用：「生見愛瑠」インスタグラム（＠meru_nukumi）
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生見は「SAKAMOTO DAYS公開直前イベントでした！ 明日公開です！ 是非劇場へ足を運んでみてください 私も行かないとっ」とつづり、映画『SAKAMOTO DAYS』イベント出演時のオフショットを投稿した。
公開された写真では、黒のドレスに身を包み、落ち着いた雰囲気の中でポーズを取る姿が印象的。洗練された大人の魅力を感じさせるカットとなっている。
この投稿にファンからは「映画楽しみすぎる」「大人っぽいめるる綺麗」「美しすぎ」「めちゃめちゃ綺麗」「綺麗なお姉さん」といった声が寄せられている。
引用：「生見愛瑠」インスタグラム（＠meru_nukumi）