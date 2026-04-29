吉本退社イケメン芸人、愛妻との夫婦SHOT「そんな夫婦になりたい！」と反響
お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕が28日、自身のInstagramを更新し、愛妻との夫婦ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】素敵な家族写真！ ライセンス藤原一家、美男美女夫妻と娘たち
藤原は先月3月31日をもって吉本興業とのマネジメント契約を終了。ライセンスとしての活動は継続し、相方の井本は引き続き吉本興業に所属している。なお、Instagramでは「この先のやりたい事を逆算した時に、自分のスピードと自分の責任で活動していきたくなりました」と、このたびの退社を説明している。
そんな藤原はこの日、「朝カフェ」とともに妻とカフェの席に座る2ショットを公開。妻のタレント、山口美沙は、夫のYouTubeチャンネル「フジワランド」にひっかけ、「嫁ランド」というYouTubeチャンネルを持つことで知られる。コメント欄には2ショットに対し、「素敵な夫婦」「いつも2人共かっこいいんだょな〜」「そんな夫婦になりたい！」といった声が寄せられている。
【藤原一裕プロフィール】
1977年9月20日生まれの48歳。井本貴史と1996年にライセンス結成。藤原は2009年から3年連続で「よしもと男前ランキング」で1位を獲得し、殿堂入り。先述のとおり、今年3月で吉本を退所。私生活では、2014年1月30日にタレントの山口美沙と結婚。2017年5月1に第1子女児、2023年4月に第2子女児が誕生している。
引用：「藤原一裕（ライセンス）」Instagram（＠fjwrkzhr）
【写真】素敵な家族写真！ ライセンス藤原一家、美男美女夫妻と娘たち
藤原は先月3月31日をもって吉本興業とのマネジメント契約を終了。ライセンスとしての活動は継続し、相方の井本は引き続き吉本興業に所属している。なお、Instagramでは「この先のやりたい事を逆算した時に、自分のスピードと自分の責任で活動していきたくなりました」と、このたびの退社を説明している。
【藤原一裕プロフィール】
1977年9月20日生まれの48歳。井本貴史と1996年にライセンス結成。藤原は2009年から3年連続で「よしもと男前ランキング」で1位を獲得し、殿堂入り。先述のとおり、今年3月で吉本を退所。私生活では、2014年1月30日にタレントの山口美沙と結婚。2017年5月1に第1子女児、2023年4月に第2子女児が誕生している。
引用：「藤原一裕（ライセンス）」Instagram（＠fjwrkzhr）