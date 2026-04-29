「妊婦さんとは思えないスタイルの良さ」第2子妊娠中の西野未姫、“神スタイル”に反響
1月に第2子の妊娠を発表したAKB48元メンバーでタレントの西野未姫が28日にInstagramを更新。臨月のお腹を披露したが、そのほっそりとしたスタイルがファンに驚かれている。
【写真】西野未姫、お腹は大きいけど脚ほっそ！！！
西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました」「そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」とつづり、街頭で撮影した全身ショットを公開。「＃臨月」と添えているとおり、お腹はかなり大きくなってきているが、一方で、ミニ丈からは細く白い脚が伸び、ブーツを履いたアクティブな出で立ちだ。
コメント欄には「綺麗な妊婦さん」「未姫ちゃんいつもいつも可愛すぎます」「美脚すぎる」「スタイル良すぎる、、、！！！」「妊婦さんとは思えないほどスタイルがよい…」「お腹大きいのに何でこんなにスタイルがいいんでしょうか」といった反響が寄せられている。
■西野未姫（にしの みき）
1999年4⽉4⽇⽣まれ、静岡県出⾝。AKB48の14期⽣としてデビュー。三銃士として活躍し、顔芸や大きなリアクション、誰よりも全力でダンスを披露するなどAKB48の中でバラエティ担当として存在感を放った。現在は多数のバラエティ番組で活躍中。SNSでは経験を活かしたダイエット方法や自宅片づけ術が好評。夫は極楽とんぼ・山本圭壱。2024年10月17日に第1子女児を出産。今年1月に第2子の妊娠を発表している。
引用：「西野未姫」インスタグラム（@nishinomiki_official）
【写真】西野未姫、お腹は大きいけど脚ほっそ！！！
西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました」「そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」とつづり、街頭で撮影した全身ショットを公開。「＃臨月」と添えているとおり、お腹はかなり大きくなってきているが、一方で、ミニ丈からは細く白い脚が伸び、ブーツを履いたアクティブな出で立ちだ。
■西野未姫（にしの みき）
1999年4⽉4⽇⽣まれ、静岡県出⾝。AKB48の14期⽣としてデビュー。三銃士として活躍し、顔芸や大きなリアクション、誰よりも全力でダンスを披露するなどAKB48の中でバラエティ担当として存在感を放った。現在は多数のバラエティ番組で活躍中。SNSでは経験を活かしたダイエット方法や自宅片づけ術が好評。夫は極楽とんぼ・山本圭壱。2024年10月17日に第1子女児を出産。今年1月に第2子の妊娠を発表している。
引用：「西野未姫」インスタグラム（@nishinomiki_official）