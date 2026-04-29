本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に、メジャー単独トップとなる12号3ランを放った。4打数2安打3打点の活躍で、チームの8-7の逆転勝利に貢献。自身が持つMLB記録も更新すると、ファンからは様々な声があがっている。

1点を追う7回の第4打席。無死二、三塁から左腕ポメランツの直球を捉えると、右翼スタンドへ運んだ。値千金の逆転3ランに、笑みを浮かべながらダイヤモンドを一周。この日は荒天の影響で試合開始が約3時間遅れたが、スタンドに陣取った数少ない観客からは大歓声があがった。

3試合ぶりの一発。29試合で12本塁打とし、年間67発ペースとなった。ジャッジ（ヤンキース）らを上回ってメジャー単独トップだ。ここまで記録した12本の長打は、二塁打、三塁打がなく全てホームラン。自身が持つ、1900年以降でメジャーデビューから長打が連続して本塁打となった最長記録を更新している。

村上以前の最長記録は2016年の李大浩の10本。それを上回った前回に続き、MLB公式サイトのサラ・ラングス記者が自身のXで記録更新を伝えると、日本ファンからも「まだ2ベースヒットを打ってないの面白いな」「三振かファーボールか1塁打かホームラン」「村上宗隆の何が凄いかってヒット25本中長打12本でツーベースもスリーベースも0で長打全部ホームランっていう」「村上が二塁打が打てないジャッジみたいになってきた」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）