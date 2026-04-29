きょう29日（水）は全国的に雲が広がりやすく、午前は東北などで、夜は関東や九州で雨が降りそうです。

■広くすっきりしない天気で日中ところにより雨

きょう29日（水）は日本の東を低気圧や前線が進むでしょう。その前線の後ろ側にはに湿った空気の通り道が続くため、本州付近は雲が広がりやすく、すっきりしない天気になりそうです。東北は午前中、狭い範囲ですがときどき雨が降るでしょう。北海道は晴れるところが多くなりますが、こちらも夕方は東部でにわか雨やにわか雪の可能性があります。

■夜は九州や関東で雨

夕方や夜は、東北では晴れのエリアが広がりますが、関東や九州は雨が降り出すでしょう。関東の雨は夜のうちにやみ、あす30日（木）はまた天気が回復します。一方で九州の雨の範囲は広がっていくでしょう。西からは次の低気圧が近づき、あすにかけて西日本では広く雨が降り、雨や風が強まりそうです。太平洋側ではあす30日（木）から1日（金）にかけて、所により大雨のおそれがあります。強まる風にもお気をつけください。

■風は北よりで日中の気温はダウン

きょう4月29日（水）の最高気温は、西日本から東日本できのう28日（火）より5℃前後低くなるでしょう。福岡や松江なども20℃を下回り、平年より3℃ほど低くなりそうです。北寄りの風が涼しいでしょう。太平洋側は20℃以上のところが多く、東京は24℃ときのうと同じくらいですが、夜はきのうよりも冷えそうです。あさって1日（金）は東日本や北日本でも雨や風が強まる予想ですので、最新の予報を確認するようにしてください。

【きょう4月29日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：8℃

青森 ：14℃ 盛岡：13℃

仙台 ：16℃ 新潟：14℃

長野 ：19℃ 金沢：17℃

名古屋：22℃ 東京：24℃

大阪 ：22℃ 岡山：21℃

広島 ：21℃ 松江：18℃

高知 ：23℃ 福岡：19℃

鹿児島：25℃ 那覇：25℃