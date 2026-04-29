「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.子ども同士のけんかに、親はどう関わるべきですか？

――田丸さんはご自身の書き方講座で、小学校から高校まで、そして彼らの親御さんとも接する機会が多いのかなと思います。これまでの経験やご自身の体験から、子ども同士の喧嘩に、親はどう関わるのが良いと思うかお聞きしたいです。

「反射」で反応してはいけない

田丸雅智氏（以下、田丸）：まず大事なのは、反射的に動かないことだと思います。

気持ちはすごくわかります。

でも、まず一度待って、子ども本人ともしっかり話をして、自分の中で整理する。

そのうえで、当事者同士の問題を超えていると感じたら、学校や先生などに相談する。

けんかの範囲なのか、それ以上なのかを見極めることが大切です。

「親は子どもの味方」という前提をもつ

――親が「子どもの味方でいること」と、「子どもの行動を正すこと」は両立できますか？

田丸：両立できるんじゃないかなとは思います。

根っこの部分の存在としては、絶対に味方でいる。

でも、取った行動がよくなかったなら、それは別のレイヤーで伝える。

「あなたの味方であること」と「今回の行動は考えよう」は、分けて考えることが大切です。

家族として、味方であることは変わらない。

でも、行動については冷静に見ていく。

このレイヤー分けは、親子関係に限らず、いろいろな関係においてもとても大事だと思っています。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）