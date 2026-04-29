各地でクマの被害が相次ぐ中、鈴木農林水産相は、春の農作業が本格化する農家に向けて、クマへの警戒を呼びかけました。

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28日、「news zero」は、宮城県仙台市にある農園へ…

仙台市の農家・田代涼さん

「これ枝豆です。（種を）まいて1か月近くたってます。収穫は７月ごろですね」

栽培していたのは、仙台名物「ずんだ餅」の原料となる、枝豆です。この畑だけで、およそ1トン収穫できる予定だということです。

毎年行っている農作業ですが、今年、懸念されるのは、クマの出没です。

仙台市の農家・田代涼さん

「すぐ近くに川があるんですけど、そこで（去年クマが）出てますね。こんなところまでクマが出てくるんだって驚きましたね」

農業は、屋外で食材を育てます。これから、春の本格的な農作業が始まるのを前に、28日、鈴木農水相は…

鈴木農水相

「クマ対策についての呼びかけです。農地の周辺のほうが、クマに遭遇する危険性が高いというふうに考えております」

■冬眠から目覚めた？ 目撃相次ぐ

目撃者

「いたいたいた！」

冬眠から目覚めたのか、今月に入って、クマの目撃が相次いでいます。

仙台市では、マンションの敷地内を歩いたり、住宅の敷地をゆっくりと歩き回ったりする様子も確認されています。

秋田市内でも…

目撃者

「いた！草を食べてる」

今月25日には、高齢者施設の敷地内に侵入する事態が起きるなど、食べ物を探して、頻繁に人間の生活圏へと出没するようになっています。

■作業時の注意点は「一人を避ける」など

鈴木農水相は、山際にある農地が、クマに遭遇する危険性が高いとして、農家に対して、注意と対策を呼びかけたのです。

作業時の注意点として、可能な限り一人での作業を避けることや、音の出るものを携帯して自分の存在をアピールすること、早朝や夕方は特に周囲に気を配ることを強く求めました。

また、クマ対策の支援として、猟友会などがクマを捕獲した際に支払われる捕獲単価の増額や、侵入を防ぐ柵の設置、隠れ場所をなくすための草刈りなどを行っていて、追加の要望を5月末まで受け付けているということです。

■農地周辺では昨年度36人がクマ被害

昨年度、全国でクマの被害にあったのは238人でした。そのうち、農地の周辺では36人で、うち1人が死亡しているということです。

鈴木農水相

「クマの痕跡を見つけた場合は、すぐに市町村へ連絡をお願いいたします」

万が一、クマに遭遇した場合には、背を向けずにゆっくりとその場から離れてほしいとしています。

■宮城県 4月は目撃情報100件

農作業は、危険と隣り合わせになってしまいました。

仙台市の農家の田代さんは、基本的に、朝から夜までひとりでの作業だといいます。

仙台市の農家・田代涼さん

「（Q．『ひとりで作業しない』との呼びかけについて）不可能に近いですかね。人手不足もありますし、農家の収入的に無理」

音を出すことに関しては、普段から音楽をかけて作業をしているということでした。

クマ対策として、田代さんが普段から見ているというのが、宮城県が公開している、クマの目撃情報が記されたマップです。

仙台市の農家・田代涼さん

「あそこのおっきい白い建物、小学校が見えるんですけど、あそこの奥の方で、おとといクマの出没があったみたい」

宮城県によりますと、今年4月に入ってから28日までに、県内でのクマの目撃情報は100件です。

■マンション敷地内にクマが居座り騒然

仙台市でも、山の周辺などで多くのクマの目撃情報が集まっています。

「news zero」が取材した、田代さんの農地がある場所は、いまのところ、すぐ近くでクマが目撃されていることはないようですが、半径5キロ圏内では、8件の目撃情報が寄せられています。

市内では今月19日に、クマが、マンションの敷地内に居座る事態も発生しました。周辺は、多くの警察が集まり、騒然としました。

市は、クマが住宅街に留まる危険な状況と判断して「緊急銃猟」を発令し、麻酔銃でクマを眠らせ、その後、駆除しています。

担架のようなものに載せた大きなクマを、数人がかりで運んでいる様子がありました。クマは体長がおよそ1.5メートル、体重が125キロほどあるオスの成獣だったといいます。

■「電気柵すごく高価」対策に困惑

身近になってしまったクマの存在ですが、田代さんは、どう対策していいのか、困惑していました。

仙台市の農家・田代涼さん

「農業関係（の対策）だと電気柵が一般的だが、すごく高価なので…」

また、悩みはクマだけでなく…

仙台市の農家・田代涼さん

「高温もだが、雨が集中的な降り方する。野菜にとってダメージになる。つらいですよね。動物と環境対策、どちらもうまく対応できるようにならないと」

■高校から200ｍほど…東北で目撃続く

クマの目撃情報は、28日も東北地方で相次いでいます。

秋田県では2頭目撃されていて、そのうちの1頭は、秋田市にある高校から200メートルほどの場所にいたといいます。

福島県でも、3頭が目撃されていて、どれも体長1メートルほどだということです。

各地で引き続き、警戒が必要です。

（4月28日放送『news zero』より）