「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）

爆勝で９連戦の幕開けだ！広島が今季最多の１８安打１１得点で連敗を３で止めた。坂倉将吾捕手（２７）が２号３ランを含む４打点の活躍を見せるなど、試合前の時点で４月の月間チーム打率１割台に沈んでいた攻撃陣が大爆発。打線を組み替えて臨んだ新井貴浩監督（４９）はベテラン、中堅、若手がかみ合った攻撃陣を評価した。

右へ左へ、次から次へと打球が外野を抜けていく。これが見たかった！そう言わんばかりに沸き立つ鯉党の声援が敵地・東京ドームにこだました。これまでの鬱憤（うっぷん）を晴らすからのように打ちまくった１８安打１１得点。相手を寄せ付けない形で９試合ぶりに３得点以上を記録し、新井監督は「今日はみんないいバッティングだった」と大きくうなずいた。

試合を通じて理想的な攻撃を続けた。相手先発・則本に対して二回に菊池と坂倉の適時打が生まれて２点を先制。五回には坂倉が右翼への３ランを放ち、ドラフト１位・平川（仙台大）も開幕戦以来の適時打とした。終盤も七回に持丸が右前適時打でプロ初打点を挙げると、九回に佐々木と矢野の一発でダメ押し。昨年６月８日・西武戦（マツダ）で１０得点を記録して以来、３２４日ぶりの２桁得点となった。

指揮官は試合全体を見渡し、「キク（菊池）の先制タイムリーが大きかった」と切り出した。「なかなか点を取れていない状態で、最初に回ってきたチャンスで、キクが先制タイムリーを打ってくれた。それにみんなが勢いづいたかなと言う感じ」と強調。突破口を切り開いた頼れるベテランを称賛した。

試合前の時点では８試合連続２得点以下で４月の月間チーム打率は・１９９。坂倉、小園、佐々木といった打線の中心を担うべき選手たちが軒並み打率１割台で、打線はつながりを欠いていた。その中で、この日は３８歳の秋山と３６歳の菊池を１、２番に据え、中堅の野間を５番起用。上昇気配が漂う小園＆坂倉の実績者コンビを３、４番に座らせ、若い佐々木と平川を重圧の少ない６、７番に置いた。

結果的に、ベテランと中堅、そして若手が融合した布陣で現状を打破した。新井監督は「今日はベテランとレギュラーが本当に良い打撃をしてくれて、若い選手を引っ張ってくれた。そういう日だったと思います」と充実感。坂倉は「みんなが前で安打を打ってくれた。やっぱり（試合に）出ている人が打たないとああいう流れにはならない。その中で打てて良かった」と大量得点をかみしめつつ、責任感をたぎらせた。

ゴールデンウイーク期間中の９連戦の初戦を大勝。貧打には別れを告げ、Ｇ（豪打さく裂）Ｗ（ウイーク）を作り出して鯉の季節へ突き進む。