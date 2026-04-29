◆パ・リーグ 西武２―１日本ハム（２８日・ベルーナドーム）

両手をたたき跳びはねた。日本ハム・カストロは１―１の９回２死、岩城の１４８キロを強振し、左中間へ決勝の３号ソロ。「打席をもらえたら結果を残せると思っていた。それを有言実行できてよかった」。この日、１軍に昇格した新助っ人のひと振りでチームは連敗を４でストップ。敗れれば最下位転落の可能性もあった窮地を救った。

新庄監督の目は正しかった。開幕から７試合で打率１割２分５厘と日本野球に苦戦し、４月１７日に抹消となっていた新助っ人を昇格即６番起用。「かっちゃん（カストロ）の（１軍への）上げどき完璧でしたね。かっちゃんがいなかったらゾッとしました」と、チーム全２打点を挙げたドミニカンに感謝した。

指揮官は、助っ人復調の要因を「ファームで右ピッチャーの打席に立ったことで目の慣れ」と、右腕と対戦経験増加にあると分析。米大リーグ時代の２４年まで両打ちだったカストロは、２軍の７試合で打率３割６分７厘、２本塁打と打ちまくり、「右ピッチャーとたくさん対戦することができて、自信をつけることができた」と指揮官の狙い通りにうなずいた。新庄采配の的中を号砲に、勝利を重ねていく。（川上 晴輝）