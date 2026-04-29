【NASCAR】第10戦 ジャック・リンクス500（日本時間4月27日／タラデガ・スーパースピードウェイ）

【映像】26台が絡む大クラッシュの一部始終（実際の様子）

アメリカで圧倒的な人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第10戦「ジャック・リンクス500」が開催。超高速オーバルとして知られるタラデガで、合計26台が巻き込まれるNASCAR史上最大級の大クラッシュが発生し、コース上が白煙に包まれる大惨事となった。

第2ステージの115周目、先頭集団が高速で4列（4ワイド）の塊となってメインストレートを駆け抜けていた際に悲劇は起きた。トップを走っていた23号車のバッバ・ウォレスに対し、後続の1号車ロス・チャステインがプッシュ。この衝撃で23号車がウォールへ弾かれるようにスピンすると、後続マシンが行き場を失い、次々と連鎖的に激突した。

中継の実況を務めた増田隆生氏は「ビッグワン発生！これは…何台巻き込まれたか」と言葉を失った。猛烈な煙がコースを覆い尽くす中、7号車のダニエル・スアレスが、フロントを損傷させながらもピットへバックで走行。さらに、54号車のタイ・ギブスは、足回りに深刻なダメージを負いながらも走行を続行。車体が進行方向に対して大きく斜めを向いたまま進む姿に、桃田氏は「斜めのまんま走る人」と、満身創痍のマシンの様子を伝えた。

この事故により、レースは9分58秒にわたって赤旗中断となった。今回のクラッシュには少なくとも26台が関与。2024年秋のタラデガで記録された史上最多の28台にはわずかに届かなかったものの、これに匹敵する歴史的な多重事故となった。

なお、この大混乱の影響もあり、先頭を走っていたウォレスはリタイア。「最悪だ。色々なストラテジーを組んでやってきたのに」と肩を落とし、他にも多数のドライバーがリタイアを余儀なくされたが、ジョーイ・ロガーノも「自分の前でクラッシュが発生し、避けようとしたができなかった」とコメントした。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）