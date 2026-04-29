ドル円、一時１５９円台後半まで買い戻される イラン情勢に和らぐ気配見られず＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、海外時間にかけてドル高が優勢となり、ドル円は一時１５９円台後半まで買い戻される場面も見られた。東京時間には日銀決定会合を受けて１５８円台に下落していた。



イラン情勢に和らぐ気配が一向に見られず、原油高が続いていることがドル高を誘発。ＵＡＥが５月１日付でＯＰＥＣおよびＯＰＥＣプラスから離脱することを決定したと伝わったことも材料視された。



トランプ大統領がイランからの最新提案を懐疑的に見ているとの報道も流れており、核濃縮終了と核兵器を決して製造しないという米国側の要求に応じる意思がないとの見方を示しているという。アナリストからは「これまで市場は和平協議への期待に飛びついてきたが、当面合意は実現しないのではとの懸念が広まっている」との指摘も出ている。



本日からＦＯＭＣが始まり、明日結果が公表される。それを受けてどのような反応が出るか、本日は結果待ちの雰囲気も出そうだ。



ユーロドルは上値の重い展開が見られている。一時１．１６７５ドル付近まで下落しており、２００日線に顔合わせする動きも見られた。ただ、その水準はいまのところ維持されている。一方、ユーロ円も１８６円ちょうど付近まで下落し、２１日線に接近したものの水準を維持している。



今週の木曜日にＥＣＢ理事会が予定され、政策は据え置きが確実視されているものの、将来の利上げを示唆する可能性はあると見られている。ただし、その場合でもユーロは短期的に上昇に苦戦する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。



最新のユーロ圏ＰＭＩは、景気との相関性が強いサービス部門に下振れリスクが浮上していることが示されており、原油価格が大幅に下落しない限り、ユーロ圏はスタグフレーションに向かうと指摘。従ってＥＣＢは利上げ見通しについて、データ依存のアプローチを強調する可能性が高く、厳しい成長環境がユーロの重しとなる可能性があると述べている。



ポンドドルは一時１．３４６０ドル付近まで下落。１００日線を再び試す動きも見られたもののサポートされ、リバウンド相場はまだ温存されている。一方、ポンド円は順調に推移しており、２１５円での推移を継続している。



今週は英中銀も金融政策委員会（ＭＰＣ）を開催するが、ストラテジストは、投資家は政策委員の票割れに注目すると述べた。前回は全会一致での据え置きだったが、今回は８対１での据え置きと見られている。利上げが増えるようであれば、年内の利上げ期待を高めそうだ。



市場はまた、成長とインフレの見通しに関する最新情報にも注目すると見られるという。成長見通しは下方修正、インフレは上方修正される可能性が高いとも述べている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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