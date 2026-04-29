２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の若かりし頃の写真が披露され、話題を呼んでいる。

娘で占い師の細木かおりさんが２８日までにインスタグラムを更新し、「いよいよＮｅｔｆｌｉｘシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が公開されましたね」と書きだし、「実はどうしても内容が気になってしまって、Ｎｅｔｆｌｉｘさんに『さすがに事前に観せてください！』とお願いし、３話までは観ました！」と明かすも、「『３話以降は…』って感じだったので、きっと４話からとんでもない過激な展開になるんだろうな…と予想しています ちなみにこの写真は、ちょうどドラマで描かれている『３話』の頃の母。とっても綺麗でしょ」と明かすと、若かりし頃の数子さんをうつしたモノクロの思い出写真を掲載した。

続けて、「未知の領域となる４話から最終話までは、これからじっくり観て【５月１日】に、ライブ配信で感想をお話しする予定です！果たしてどんな展開が待っているのか！正直ドキドキしていますが…、このドラマが『細木数子』という人間や『六星占術』に触れていただく、良いきっかけになれば嬉しいです」と期待をつづり、「私のＹｏｕＴｕｂｅには『３話まで見た時点での感想」をUPしているので、よかったら覗いてみてくださいね ネタバレ無しです！」と呼びかけた。

この投稿には「数子先生綺麗です」「数子先生のお言葉の裏には ご自身のご経験からの 愛のあるお言葉でした事 しみじみと受け止めました」「どこまでがリアルな細木数子先生か分かりかねますが、数子先生と繋がれた気持ちでいっぱいです」などのコメントが寄せられている。

数子さんは、中国の易学を学び編み出した「六星占術」に関する著作を出版し、８０年代にブームを巻き起こした。「あんた死ぬわよ」などの“決めぜりふ”で知られ、「視聴率の女王」とも呼ばれた。かおりさんは、数子さんのマネジャー兼アシスタントを経て、現在は六星占術の継承者として活躍している。