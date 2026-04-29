えっ、本当に41歳!? 活動歴20年超の韓国美人チア、筋骨隆々なプロポーションでファンの視線強奪

韓国で20年以上の活動歴を誇る人気チアリーダー、ベ・スヒョンの美貌が話題だ。

【写真】「期待していいよ」韓国チアの“脱アジア級”ボリューム感

ベ・スヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「5連勝！私たちのチーム最高♡」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、学校の教室と思われる室内で黒板をバックに佇むベ・スヒョンが写っている。黒板にはチョークで「Cheerleading！」と大きく書かれており、ベ・スヒョンは白で統一したノースリーブとホットパンツの衣装に身を包んでいる。

衣装からあらわになった筋骨隆々な肉体美で、40代とは思えないスタイルの良さを披露したベ・スヒョン。彼女の投稿には「可愛い！」「いつも綺麗でクール」「胸キュン…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ベ・スヒョンInstagram）

ベ・スヒョンは1984年7月14日生まれの41歳。2003年よりチアリーダーとしての活動を始め、現在まで活動歴20年を超える韓国チア界屈指の“長寿チア”として人気を集める。現在は韓国プロ野球のSSGランダース、男子プロバレーVリーグのKB損害保険スターズなどでチアを務めている。