「これらを使いこなせれば、MBAで学習する課題の8割以上に対応できる」

そう謳うのが、書籍『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）だ。この本は、国内で圧倒的なシェアを占める日本No.1のビジネススクールであるグロービスが、授業やコンサルティングの現場で定番となっている「有名フレームワークTop100」を厳選し、使いやすさを重視して図解したビジネス書である。

ビジネスの定石であり先人の貴重な知恵であるフレームワークを使いこなせれば、それだけでビジネスパーソンの生産性は何倍にも上がるという。

この記事では、そんな同書から一部を抜粋・編集し、あらゆるビジネスパーソンにとって強力な武器となるフレームワークの重要性について紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・上村晃大）

分析ツールに振り回される人たち

ビジネスの現場で問題解決にあたるとき、物事をモレなくダブりなく（MECE、第1回参照）分解することは非常に重要です。

しかし、分析ツールに振り回され、結果的に仕事が遅くなってしまう人がいます。

今回は、思考を整理するためのツールであるはずの「ロジックツリー」を使う際に、残念なビジネスパーソンが陥りがちな罠について取り上げます。

ワースト1：「厳密さにこだわりすぎる」

物事を分解する際に陥りやすい最大の間違いは、「必要以上に厳密さにこだわってしまうこと」です。

問題の構造を可視化するツールについて、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』では次のように解説されています。

ロジックツリーとは、MECEを意識しながらあるテーマを細かく分解していく過程と結果を示した図を指します（図表1）。全体を大きくいくつかに分け、枝分かれした先をさらに分け……と、多段階にわたって徐々に細かく分解していく形がツリー状に見えることから、こう名付けられています。マッキンゼーを始めとするコンサルティング・ファームの実務でよく用いられるツールです。――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（20〜21ページ）より

ロジックツリーを作る際、ツリー全体にわたって必要以上にMECEの厳密さにこだわる人がいますが、それはあまり得策ではありません。特に枝分けの3段階目くらいからは、厳密にMECEではなくても、「MECE的」であれば十分なことがほとんどです。費用対効果も意識し、「Good Enough」なレベル感を意識しましょう。

――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（23ページ）より

上記の通り、完璧な図を作ること自体が目的になってはいけません。

「Good Enough（十分）」なレベルで行動に移す

ロジックツリーはあくまで、どこに課題があるのかを特定し、次にとるべきアクションを決めるための「手段」です。

枝葉の末端まで厳密なMECEを追求して時間を溶かしてしまうのは、費用対効果の観点から見ても大きなマイナスです。

分析の精度とスピードのバランスを見極め、仕事の成果を最大化していきましょう。

（本稿は、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』の内容をもとに構成したオリジナル記事です）