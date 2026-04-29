「仕事が遅い人」が陥る「ロジックツリー」の罠・ワースト1
「これらを使いこなせれば、MBAで学習する課題の8割以上に対応できる」
そう謳うのが、書籍『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）だ。この本は、国内で圧倒的なシェアを占める日本No.1のビジネススクールであるグロービスが、授業やコンサルティングの現場で定番となっている「有名フレームワークTop100」を厳選し、使いやすさを重視して図解したビジネス書である。
ビジネスの定石であり先人の貴重な知恵であるフレームワークを使いこなせれば、それだけでビジネスパーソンの生産性は何倍にも上がるという。
この記事では、そんな同書から一部を抜粋・編集し、あらゆるビジネスパーソンにとって強力な武器となるフレームワークの重要性について紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・上村晃大）
分析ツールに振り回される人たち
ビジネスの現場で問題解決にあたるとき、物事をモレなくダブりなく（MECE、第1回参照）分解することは非常に重要です。
しかし、分析ツールに振り回され、結果的に仕事が遅くなってしまう人がいます。
今回は、思考を整理するためのツールであるはずの「ロジックツリー」を使う際に、残念なビジネスパーソンが陥りがちな罠について取り上げます。
ワースト1：「厳密さにこだわりすぎる」
物事を分解する際に陥りやすい最大の間違いは、「必要以上に厳密さにこだわってしまうこと」です。
問題の構造を可視化するツールについて、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』では次のように解説されています。
――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（23ページ）より
上記の通り、完璧な図を作ること自体が目的になってはいけません。
「Good Enough（十分）」なレベルで行動に移す
ロジックツリーはあくまで、どこに課題があるのかを特定し、次にとるべきアクションを決めるための「手段」です。
枝葉の末端まで厳密なMECEを追求して時間を溶かしてしまうのは、費用対効果の観点から見ても大きなマイナスです。
分析の精度とスピードのバランスを見極め、仕事の成果を最大化していきましょう。
（本稿は、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』の内容をもとに構成したオリジナル記事です）