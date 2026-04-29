◇パ・リーグ 日本ハム2―1西武（2026年4月28日 ベルーナD）

ヒーローはピンチのときに現れる。日本ハム・玉井大翔投手（33）は1―1の8回2死満塁でマウンドに上がった。28日の西武戦だ。打席には初回に、先発左腕・細野から先制ソロを放った長谷川だった。

「（押し出しも許されないので）とにかくゾーンで勝負するしかなかった。最後は逆球でしたけれど、なんとか抑えられて良かったです」

2ボール1ストライクからの4球目。外角を狙った直球が、右打者の胸元をえぐるようにして抜けた。これが幸いした。「いいところまで抜けてくれた」と鋭いシュートのように変化し、バットをわずかに詰まらせた。前進守備だった左翼手・野村も懸命に後退し、フェンスの前で大飛球をキャッチした。

「（ここまで1失点と）細野がめちゃくちゃいい投球をしていたので、何とか救いたいなという気持ちが強かった」。玉井が打者1人を抑えると、直後の9回にカストロが決勝ソロを放った。今季7試合目の登板で、昨年8月20日以来となる今季初勝利が10年目右腕に転がり込んだ。

出番は困ったときにやってくることが多い。9日の楽天戦もそうだった。3点リードの6回無死満塁で左腕・加藤貴を救援すると、後続を断ってチームを勝利に導いた。「最近は意外と冷静に、自分がやるべきことを整理して入れている」。そんな玉井の言葉にも説得力が感じられる。

大事な9連戦の初戦を制し、チームの連敗は4で止まった。「9連戦の1試合目のアタマを獲れたので、このまま全部勝つぐらいの気持ちでやればいいんじゃないかな」。ここからチームは浮上を目指す。右スリークオーターとなって昨季華麗な復活を遂げた玉井は、今季も頼りになるリリーバーだ。