ＰＯＧ２歳馬情報コーナーがスタート。まずは「厩舎編」として東西有力厩舎の素質馬をご紹介します。初回は関東の宮田厩舎。３年前の桜花賞をステレンボッシュで制すなど、毎年のように有力馬をクラシック戦線に乗せてくる名門だ。

ゾロアストロが皐月賞に、ルールザウェイヴが桜花賞へ出走した宮田厩舎。今年も楽しみな逸材がそろっている。

ロードカナロア産駒のユタライト（牝、母ユナカイト）は伯母が名牝アーモンドアイ。宮田師は「重心の低い走り。マイルくらいの距離で力強く走れそう。完成度は高い」と期待大。ゲート試験は合格済みで６月の東京デビューを目指す。

デビューは秋になりそうだが、奥がありそうなのはログポーズ（牡、父キタサンブラック、母プティフォリー）だ。「薄く見えるのは父の走る産駒の特徴。大物感がある」とトーンは高い。

ヴァルカモニカ（牝、父サートゥルナーリア、母リナーテ）は伯父にサトノダイヤモンド、近親にドゥラエレーデがいる。「スピードを武器に芝のマイルぐらいで走れそう」。７月くらいの入厩を予定している。

２５年１歳セレクトセールで２億８０００万円（税抜き）で落札されたコントレイル産駒のアトミックリーチ（牡、母パリスビキニ）は「芝が向きそう。動きはかなりいい」と絶賛。デビューは夏以降になりそうだ。