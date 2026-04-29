広島１１―１巨人（セ・リーグ＝２８日）――広島がいずれも今季最多１８安打、１１得点で連敗を３で止めた。

床田は８回１失点で今季初勝利。巨人は先発則本が乱調で、打線も六回二死まで無安打と振るわず。

序盤のヤマ場とも言える９連戦の初戦で、巨人の則本が大きく崩れた。移籍後いずれもワーストの１２安打を浴びて６失点。２カード連続勝ち越しと上昇ムードのチームに水を差し、「チームに迷惑をかけて申し訳ない」と猛省した。

「カード頭で流れを持ってくる投球を」と上がったマウンド。一回は三者凡退と順調に滑り出したものの、「ちょっと出力が落ちた部分があった」と暗転した。三回に浮いたスライダーを菊池に捉えられて先制を許すと、細かな精度を修正できないまま、五回に広島打線につかまった。菊池、小園に連打を浴び、４番坂倉への初球。甘く入った直球を右越え３ランとされ、天を仰ぐしかなかった。

新天地で、３季ぶりに先発再転向に挑む難しさに直面している。この日も「球数が増えていった中で、コントロールのズレやぶれがあった」という。前回も四回に失点して球数もかさんで五回限りでの降板を余儀なくされた。ここまでの登板は援護に恵まれなかった面もあるが、白星がまだつかめていない要因の一つだろう。

カード頭を託される責任の重さは自覚している。「継続して長いイニングが投げられないと、先発として年間通して結果を残すことはできない。次回はこういうことがないようにしたい」と誓った経験豊富な右腕。味わった屈辱を晴らすための、引き出しは持っているはずだ。（井上敬雄）

巨人・阿部監督「全部、流れが向こうにいって、流れを持ってこられなかった。反省と明日への対策をしっかりして、またいい試合ができるように準備させる」