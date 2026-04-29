YouTubeチャンネル『もふもふモルン』に投稿されたのは、投稿主さんが交換した『新品のカーペット』を吟味する猫たちの様子。性格によってそのチェック方法は異なるようで…？最終的に満足そうな猫の姿に「カーペットを替えるだけでこんなにも可愛いところをたくさん見せてくれるお二人と主様たちに感謝です」「入念に品質チェックしてくれるのは助かりますね」といった声が集まっています。

【動画：カーペットを交換していると、猫たちが興味津々な様子で…『可愛らしい反応』に癒される】

カーペット交換スタート！

ふわふわの毛並みが可愛い、サイベリアンの「モルン」と「リソラ」。2匹が普段元気いっぱいなことから、おうちのカーペットに傷がついてしまったのだとか。そこで投稿主さんはカーペットを交換することに。

大きなカーペットを交換する作業は一大イベントです。そのただならぬ様子に2匹もなんだかソワソワ。畳んだ旧カーペットを名残惜しそうに（？）見つめます。

猫の妨害

まずはカーペットの下の滑り止めマットから敷きます。早速2匹揃って上に乗り、品質チェックです。

夢中な姿は「ふむふむ、足触りはなかなか悪くないにゃ」と言っているようにも見えますね。

そして主役のカーペットを敷こうとするも…リソラちゃんは一向にどいてくれる気配がありません。飼い主さんが無理やり引きはがし、ようやく完成です。

それぞれの反応

新品は匂いが違うのか、2匹は全く近寄る様子がありません。

そこで投稿主さんがモルンちゃんをカーペットに乗せてみると…。腹ばいになったり歩き回ったり、大胆に動き回ります。新しいカーペットが安全なものと気付いたようで、リラックスしてご満悦の表情。

一方リソラちゃんは恐る恐る、慎重に端を歩きます。

カーペットの下を覗いたり、いつも以上にゆっくりと歩いたり。リソラちゃんが慣れるまでには、もう少し時間がかかりそうです。猫たちのそれぞれの反応にほっこりしますね。

YouTubeチャンネル「もふもふモルン」では、モルンちゃんとリソラちゃんの出会いや成長の様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もふもふモルン」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。