世界的名建築「サグラダ・ファミリア」を手掛けたスペインの建築家アントニ・ガウディ（1852〜1926年）。没後100年の節目に合わせ、ガウディの世界を体感的に紹介する展覧会「NAKED meets ガウディ展」がグラングリーン大阪（大阪市北区）内の展示施設「VS.」で開かれている。サグラダ・ファミリアのメインである「イエスの塔」が完成した歴史的節目を機とした、ガウディ財団とのコラボ公式展覧会でもあり、17万人を動員した東京での開催に続く巡回展。映像と空間演出を融合させたユニークな没入型展示を通し、ガウディの創造の核心に迫る。

「ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展」

会場は7エリアで構成。ガウディ建築の源泉にある「自然からの学び」に焦点を当て、その発想と構造を多角的にひもとく。世界初公開となるサグラダ・ファミリア設計図原案や手記の中身をはじめ、図面や模型といった資料を紹介するほか、映像演出を手がけるクリエイティブカンパニー「NAKED, INC.」による体験型空間も展開。来場者は実資料を観察したり、光や音に包まれてガウディの世界に入り込んだりしながら、その思考を追体験できる。

Area3：創造のるつぼ、バルセロナ

カサ・ビセンスのタイル（Area3：創造のるつぼ、バルセロナ）

大きな見どころは、代表作であるサグラダ・ファミリアをテーマにした没入型展示。巨大建築の内部に入り込んだかのような演出の中で、複雑な構造や光の取り入れ方が分かるコンテンツが壁や天井に大きく浮かび上がる。投影は高さ4メートルだった東京会場よりも大幅にスケールアップ、約10メートルの多彩な映像が現れる。来場者は用意された椅子に座るなどしてゆっくりと鑑賞できる。

ダイナミックな映像展示（Area6：サグラダ・ファミリア 永遠の聖堂）

展示はガウディの生い立ちから始まり、故郷であるスペイン・カタルーニャ地方の豊かな自然をモチーフにした印象的な造形作品や、バルセロナ大学建築学部の卒業制作、教会の立面図など初期作品へと連なっていく。非凡であった彼に学位を授与する際、同大の学長は「この学位を狂人に与えたのか、天才に与えたのか、私には分かりません…時が経てば分かるでしょう」と述べたという。

ガウディの卒業制作「パラニンフォ：短手断面図」1878年（右）など（Area3：創造のるつぼ、バルセロナ）大阪会場展示風景©naked inc.

「ガウディの工房」はアトリエを再現したコーナー。建築デザインを3次元で視覚化するためにつくった立体視眼鏡や、幾何学的形状の模型、重力が形をつくるという原理を直感的に理解できる「デジタル・ポリフニキュラー模型」の体験など、ガウディから専門的な知識の手ほどきを受けているような感覚になる、興味深いコンテンツが並ぶ。

ガウディの3D立体視眼鏡（Area4：ガウディの工房）

直線で複雑な曲線を創造する模型（Area4：ガウディの工房）

建築家をより身近に感じるのは「円熟期」のエリアだ。「有機的なドア」は、人の身体に呼応するようにつくられた彫刻作品で、その膻に置かれた「ダイニングルームのベンチ」は、丸みを帯びた輪郭で座る人に寄り添う、心地良い形状だ。自然を大切にしながら、機能と快適さ、美を備えたアートを追求し続けたガウディの内面が具現化したような作品が展示されている。

Area5：生命のかたち

順路の最後には、来場者自身が“建築”の一部を完成させる参加型コンテンツも用意されており、展覧会は「未完成であり続ける建築」というガウディの思想そのままに締めくくられる。「NAKED, INC.」の担当者は、「できるだけ見やすく、スムーズに体験してもらいたいと、東京展より大きな空間で映像を投影したり、体験装置の台数を増設するなどした。大阪でも多くの人に楽しんでほしい」と話した。会期は6月15日（日）まで。