◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第４節２回戦 近大３―１京大（２８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

近大が京大に連勝し、勝ち点を２とした。先発の増田壮投手（３年）は９回２死まで３安打１失点の好投で今季初勝利を挙げた。

近大・増田がテンポ良いピッチングで京大を牛耳った。「どんどんストライクを先行することを心かげました」。今季はエース・宮原廉（４年＝崇徳）と共に先発を任されるも３戦未勝利で最長も４イニングまで。光元一洋監督（５１）は「久々に長いイニングを投げてくれた」と復調を喜んだ。それでも、増田に笑顔はない。「点は取られたくない。今日は（失点は）１点だけど、こだわりを持ちたい」と気を引き締めた。

勝率が及ばず２位だが、勝ち点２は関大と並んだ。関大とは第１節で１勝１敗１分となり、４回戦は５月１３日に組み込まれている。第６節の同大戦（５月９、１０日）、第７節の関学大戦（同１６、１７日）の間に入り、最大１０日間で７戦行う可能性も出てきた。増田は「（自分は）先発して試合をつくるのが役割なのでしっかり準備をしたい」。２季ぶりＶ奪回へ向けて、宮原と共にフル回転を誓った。（高柳 義人）